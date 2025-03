Grupo Lanteri convida voluntários para ensaios da Paixão de Cristo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Grupo Lanteri formado por integrantes voluntários que encenam o espetáculo Paixão de Cristo vai iniciar os ensaios e preparativos a partir dos dias 8 e 9 de março, após o carnaval. Esse ano, a apresentação será no dia 18 de abril (Sexta-Feira Santa), às 19h, no Espaço Lanteri, no Orleans, em Curitiba.

Para essa 47ª Paixão de Cristo, qualquer pessoa interessada pode participar da montagem, sem a necessidade de se fazer inscrição, basta comparecer ao local nos dias de ensaio (veja mais no final do texto)+*.. Não precisa ter experiência com teatro e não há idade limite. Os encontros acontecem todos os finais de semana até a data da encenação.

“A Paixão é uma ótima oportunidade de adquirir experiência artística, em uma montagem dessa magnitude, além de apresentar-se em público e de fazer novos amigos”, lembra Júlio Rosário, um dos fundadores do Grupo Lanteri.



A Paixão de Cristo do Grupo Lanteri é a segunda maior apresentação, ao ar livre, do Brasil. Reúne cerca de mil participantes entre atores, equipe técnica e produção. A expectativa deste ano é atrair para o evento um público aproximado de 17 mil pessoas.

“Estamos ansiosos com os preparativos e felizes em poder realizar mais uma edição deste evento que comove tanta gente e que fortalece a fé das pessoas. Aguardamos todos com portas e coração abertos”, declarou o diretor de produção do Grupo Lanteri, Edson Luiz Martins.

Cronograma de Ensaios:

Local: Colégio Isolda Schmidt na Rua Anne Frank, 1553 – Hauer (ao lado do Terminal Hauer).

8/03 (sábado) – 19h às 22h

9/03 (domingo) – 14h30 às 18h

15/03 (sábado) – 19h às 22h

16/03 (domingo) – 14h30 às 18h

22/03 (sábado) – 19h às 22h

23/03 (domingo) – 14h30 às 18h

29/03 (sábado) – 19h às 22h

30/03 (domingo) – 14h30 às 18h, no Espaço Lanteri (Rua Amadeu Piotto, 590 – Orleans).



5/04 (sábado) – 19h às 22h, no Colégio Isolda Schmidt.

6/04 (domingo) – 14h30 às 18h, no Espaço Lanteri.

12/04 (sábado) – 19h às 22h, no Colégio Isolda Schmidt.

13/04 (domingo) – 14h30 às 18h, no Espaço Lanteri.

16/04 (quarta) – 19h às 22h, no Espaço Lanteri.

17/04 (quinta) – 19h às 22h, no Espaço Lanteri.