Março começa com altas temperaturas; calor só vai ceder com chegada do Outono

Março começou e o calor vai seguir em alta no Paraná. Ao longo do mês, a temperatura deve ficar levemente acima da média em todas as regiões, e somente com a chegada do outono no dia 20, a temperatura vai começar a diminuir gradualmente. Na próxima semana não há previsão de chuvas, mas as chuvas de verão podem surpreender..

De acordo com o Simepar, as duas primeiras semanas de março serão mais secas e as temperaturas seguem altas, ou seja, o desconforto térmico continua intenso.

Neste domingo, a máxima no litoral e também na região de Curitiba ficam próximas dos 31°C e podem chegar aos 35°C no Norte e Noroeste.

As temperaturas médias em março costumam ser de 24°C a 26°C no Noroeste e no extremo Oeste; de 22°C a 24°C em uma grande faixa do Estado que começa no Litoral, sobe para a região de Maringá e Londrina e chega aos arredores de Cascavel; entre 20°C e 22°C na região Central e em uma faixa até Francisco Beltrão; e de 18°C a 20°C em uma faixa entre a Capital, Guarapuava e a região Sul do Estado.

Quanto as médias de chuva, as famosas “águas de março”, como diz a música de Tom Jobim e lindamente interpretada por Elis Regina, a tendência de 200 mm a 300 mm no Litoral. Na faixa de Curitiba até Telêmaco Borba a média de chuvas no mesmo período é de 100 mm a 125 mm apenas.

“As tempestades isoladas ficarão menos frequentes, e aumenta o intervalo entre os dias com chuva. Isso acontece porque vai diminuir a umidade da atmosfera. Teremos mais predomínio de massas de ar seco”, explicou Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.