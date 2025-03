Turistas se afogam em Guaratuba; jovem está desaparecido

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grupo de turistas de Irati, na região sudeste do Paraná, foram surpreendidos nesta manhã de sábado (01) por uma corrente de retorno no mar de Guaratuba, no Litoral do Paraná. Três pessoas foram resgatadas e um adolescente segue desaparecido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi antes da abertura dos postos de guarda-vidas, um pouco depois das 7h. Ao serem acionados, militares iniciaram as buscas aquáticas e um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), entraram em ação.

Um homem de 50 anos foi resgatado com vida, assim como dois jovens de 18 anos, que foram socorridos por pescadores.

Segundo testemunhas, o mar estava agitado com as chamadas correntes de retorno. Essas correntes ocorrem quando a água que retorna da praia ao oceano forma um repuxo forte, arrastando banhistas rapidamente para alto-mar. As buscas pelo jovem continuam.