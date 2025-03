Carnaval Nerd reúne apaixonados por heróis e vilões em Curitiba

O Carnaval de Curitiba 2025 começou com criatividade e diversão neste sábado (1), na Rua Marechal Deodoro. A primeira atração foi o Carnaval Nerd, que reuniu super-heróis, vilões e personagens da cultura pop para animar o público.

Entre as atrações do Carnaval Nerd, o Bloco do Naruto, dedicado aos fãs de animes, e o Bloco Gamer CarnaWild, que trouxe sua versão da famosa Carreta Furacão com personagens do jogo League of Legends. O desfile percorreu a Marechal até a Rua Dr. Faivre, onde houve apresentações especiais, concurso de cosplay e atividades interativas.

Após a festa nerd, a Marechal Deodoro está tomada pela alegria das crianças e suas famílias. Até as 17h, o baile infantil, animado pela Banda do Polakinho, apresenta um repertório cheio de samba, marchinhas e brincadeiras para a garotada. A matinê infantil será repetida no domingo (3/3), no mesmo horário e local.

A festa do primeiro dia do Carnaval de Curitiba 2025 vai até a madrugada de domingo (2/3), com o aguardado desfile das escolas de samba do grupo especial. A primeira das cinco escolas a desfilar neste sábado entra na Marechal às 21h10 e a última, à 1h50.