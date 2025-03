Curitiba recebe em março um dos maiores eventos automotivos do país

Um dos maiores eventos automotivos do sul do país está confirmado para este mês em Curitiba. Entre os dias 28 e 30 de março, acontece a 6ª edição da tradicional feira Old & Low Car, que se consolidou como um dos principais encontros de apaixonados por carros no país. O evento será no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui.

Os fãs por carros farão uma viagem ao passado da cultura automotiva ao conferir a exposição de carros antigos e customizados, além de aproveitar a feira de negócios e as atrações para toda a família. Neste ano a novidade fica por conta da seleção de veículos icônicos, diretamente do acervo do Museu do Automóvel e de colecionadores de raridades. A tradição e a qualidade da seleção de veículos garantem uma experiência única para os apreciadores.

+ Leia mais: Loja especializada em sorvetes da Amazônia abre 1ª loja do Sul na região de Curitiba

Entre os modelos de destaque do Museu do Automóvel estarão um Chevrolet Suburban 1956, um Ford Phaeton 1929, um Alfa Romeo GTV 1968, um Lincoln Coupe 1947, um Chevrolet 1925 e um Buick Roadmaster 1951. A exposição é uma oportunidade para apreciar a beleza e a história desses automóveis cuidadosamente preservados.

A Old & Low Car proporcionará uma experiência completa para os visitantes, pois além da mostra de carros de diversas épocas e culturas automotivas, haverá uma variedade de produtos e serviços relacionados ao mundo automobilístico, além de música e gastronomia.

Mulheres vítimas de assédio e violência terão assistência 24 horas no Carnaval

Ingressos

O evento será nos dias 28 (sexta-feira, das 10h às 22h), 29 (sábado, das 10h às 22h) e 30 de março (das 10 às 20h). Os ingressos antecipados custam R$ 35 e podem ser adquiridos neste link! Crianças até 10 anos não pagam e idosos acima de 65 anos pagam meia entrada. Venda de meia-entrada apenas na hora, na bilheteria. A organização é da 2A Eventos.