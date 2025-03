Mulheres vítimas de assédio e violência terão assistência 24 horas no Carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A OAB Paraná vai reforçar a atenção no atendimento a mulheres vítimas de assédio e violência sexual durante o Carnaval. A ação vai contar com a atuação de profissionais voluntários e voluntárias, que oferecerão orientações jurídicas às vítimas. O atendimento, seguro e sigiloso, terá início à meia-noite desta sexta-feira (1º) e segue até as 23h59 de terça-feira (04).

O canal funcionará 24 horas pelo telefone (41) 98527 7126 (ligações e whatsapp).

A presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, Aline Andriolli, informou que a iniciativa visa proteger e orientar as mulheres para que tenham acesso a um rápido e eficiente atendimento em casos de violência.

“Nenhum espaço deve gerar receio ou abrir margem para que as mulheres fiquem à mercê de qualquer ato de violência. A OAB Paraná contará com o apoio de profissionais que doarão seu tempo voluntariamente durante um período de recesso e culturalmente festivo, para prestar esse serviço social às mulheres paranaenses”, disse Aline.

A vice-presidente da seccional, Graciela Marins, ressalta que o apoio à mulher vítima de violência sempre existirá na OAB Paraná. “Nesse período de carnaval, em que o risco é maior em razão da aglomeração das pessoas, o plantão para orientação, em cada caso, é imprescindível. Nenhuma mulher deve enfrentar tais situações sozinha. Todos nós precisamos estar juntos nesse combate”, reforçou Graciela.