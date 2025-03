Polícia recupera celular roubado de idosa de 100 anos no litoral do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou o celular de uma idosa de 100 anos que havia sido furtado no último sábado (22), no bairro Brejatuba, em Guaratuba, no Litoral. A recuperação do aparelho aconteceu nesta sexta-feira (28), na mesma região.

A vítima estava em frente à própria residência quando uma pessoa a chamou no portão. Ao se aproximar, a vítima teve o celular arrancado das mãos. O suspeito fugiu em seguida.

A delegada da PCPR Patrícia Paz afirmou que desde o registro da ocorrência a equipe policial estava investigando o caso. Nesta sexta, o celular foi encontrado com uma receptadora que foi autuada pelo crime.

“O celular foi devolvido à idosa em sua residência. Ela e seu filho manifestaram surpresa e gratidão pela recuperação do aparelho. Durante a entrega, a idosa contou que utiliza o celular diariamente para participar de grupos de estudos bíblicos”, disse Patrícia.

Denúncias para a Polícia Civil

Denúncias para a Polícia Civil podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.