Motorista foge após atropelar e matar idosa de 86 anos em bairro nobre de Curitiba

Uma idosa de 86 anos morreu atropelada no bairro Batel, em Curitiba, no início da tarde desta sexta-feira (28). O acidente aconteceu na Rua Coronel Dulcídio, por volta das 13 horas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu fraturas expostas após o atropelamento. A mulher foi atendida por uma equipe de socorristas, que realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância.

O motorista do carro fugiu do local após o atropelamento.