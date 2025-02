Cães perdidos em trilha na RMC são resgatados pelos Bombeiros

Em uma operação que mobilizou o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, dois cães foram resgatados com sucesso no Morro do Araçatuba, em Tijucas do Sul, região metropolitana de Curitiba. A ação, que se estendeu por vários dias, foi finalizada nesta quinta-feira (27).

O primeiro chamado ocorreu no início da semana, quando o Sr. Milton e Dona Meire, moradores da base da montanha, relataram o desaparecimento de um de seus cães. O animal havia subido a trilha acompanhando um casal de visitantes, mas não retornou com eles.

Na segunda-feira (24), a equipe do GOST iniciou as buscas. Durante a operação, os bombeiros se depararam com uma situação inesperada: outro cão, não relacionado ao caso inicial, foi encontrado preso em uma fenda. O animal, que apresentava ferimentos, foi prontamente resgatado pela equipe.

As buscas pelo cão desaparecido continuaram até quinta-feira (27), quando os bombeiros receberam informações de pessoas que ouviram latidos e choros caninos em um trecho específico da trilha. Ao chegarem ao local indicado, a equipe constatou que o animal havia sofrido uma queda em um declive acentuado de pedras.

O cão foi recuperado com vida e, surpreendentemente, sem ferimentos graves. Após a operação bem-sucedida, o animal foi devolvido à família, encerrando a angústia dos tutores.