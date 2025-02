Acidente em bairro movimentadíssimo de Curitiba gera um verdadeiro nó no trânsito

Uma das ruas mais movimentadas de Curitiba teve ainda mais trânsito, na manhã desta sexta-feira (28), véspera de Carnaval. Um acidente envolvendo uma Nissan Frontier e uma Chevrolet Montana deixou a Rua General Tourinho com o trânsito de veículos no padrão “caótico”. Apesar da cena impressionar, ninguém ficou ferido no acidente.

A colisão ocorreu bem no cruzamento entre a Rua General Mário Tourinho com a Padre Agostinho, no bairro de Curitiba Campina do Siqueira, e logo gerou congestionamento em toda a região.

Uma viatura do Siate chegou a se deslocar até o local, mas nenhum atendimento foi necessário.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Acidente em bairro de Curitiba sem feridos

Felizmente, apesar do susto, não houve feridos no acidente. No entanto, o impacto no fluxo de veículos foi significativo, especialmente considerando o aumento natural do tráfego devido ao feriado prolongado que se aproxima.

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) esteve no local com agentes que orientavam o fluxo de veículos.

