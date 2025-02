BlaBlaCar volta a oferecer caronas no Paraná após decisão da Justiça

O aplicativo BlaBlaCar voltou a oferecer o serviço de caronas no Paraná nesta sexta-feira (28) após o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) revogar a liminar que suspendia a atividade no estado. A interrupção do aplicativo no Paraná estava em vigor desde 30 de dezembro de 2024. O app permite que motoristas e passageiros compartilhem viagens para o mesmo lugar, dividindo custos como pedágio e combustível.

Em dezembro, a decisão de interrupção do aplicativo aconteceu após uma ação movida pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina (FEPASC) e Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Paraná (Rodopar).

Em decisão nesta sexta, o tribunal destacou que “é evidente que a BlaBlaCar não presta serviços de transporte público intermunicipal, mas sim opera uma plataforma digital que conecta pessoas para compartilhar viagens a partir de caronas solidárias. A empresa sequer possui veículos próprios destinados a oferecer carona, apenas intermedia o contato entre pessoas que se deslocam cotidianamente com aqueles que necessitam do serviço de carona, estabelecendo regras claras como garantia de que o serviço de quem oferece carona não tenha caráter lucrativo”.

O aplicativo possui quase mil rotas disponibilizadas no Paraná, em algumas áreas que não possuem cobertura por outros meios de transporte. Nos autos do processo, a defesa da BlaBlaCar destacou que a liminar contrariava precedentes de outros tribunais estaduais e divergia da posição do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre diferença entre caronas solidárias e serviços comerciais de transporte.

Para a diretora-geral da BlaBlaCar no Brasil, Tatiana Mattos, a decisão foi acertada. “A Justiça acerta ao reconhecer as robustas evidências apresentadas pela BlaBlaCar ao longo do processo, que confirmam a legalidade do modelo de carona adotado pela plataforma no Brasil e em outros 20 países”.

Como funciona a BlaBlaCar

A BlaBlaCar é líder global em viagens compartilhadas, com mais de 110 milhões de membros em 21 países, incluindo 20 milhões no Brasil. A plataforma utiliza tecnologia para otimizar viagens, permitindo que condutores que fariam uma viagem compartilhem os trajetos com caronistas interessados em dividir os custos.