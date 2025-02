Dupla é presa furtando equipamento que controla semáforo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois homens foram presos em flagrante furtando a fiação e o equipamento responsável por controlar o semáforo no cruzamento da Rua Almirante Tamandaré com a Avenida Senador Souza Naves, no bairro Alto da XV, em Curitiba, na madrugada desta sexta-feira (28).

A dupla foi detida pela Guarda Municipal (GM) depois que a empresa responsável pela manutenção dos semáforos na cidade acionou o Departamento de Inteligência (DTI) da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito.

Agentes de inteligência, com uma viatura da GM, foram até o local e constataram o furto. Na sequência a equipe iniciou buscas na região até localizar os suspeitos. Os dois homens, de 42 e 27 anos, foram encontrados nas proximidades e estavam em posse dos fios e do equipamento furtado.

Ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil para as providências legais. Um dos presos já tinha passagem pelo mesmo crime.

Crime recorrente em Curitiba?

Esse não é o primeiro caso de furto de controlador de semáforo registrado em Curitiba neste mês. No dia 13 de fevereiro, a GM prendeu um homem de 59 anos que estava furtando o equipamento no bairro Rebouças.

A situação aconteceu no cruzamento da Avenida Silva Jardim com a Rua Desembargador Westphalen, um ponto movimentado da capital paranaense.

Como denunciar furtos de cabos em Curitiba

A população também pode colaborar com a GM. Para denunciar furtos de cabos, basta ligar para a Guarda Municipal pelo telefone 153, disponível 24 horas por dia.