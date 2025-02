Homem rouba equipamento inusitado de trânsito em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na madrugada desta quinta-feira (13), Curitiba foi palco de mais um episódio inusitado de furto de equipamentos públicos. Um homem de 59 anos foi preso pela Guarda Municipal, suspeito de furtar um controlador de semáforo no bairro Rebouças.

A situação aconteceu no cruzamento da Avenida Silva Jardim com a Rua Desembargador Westphalen, um ponto movimentado da capital paranaense.

Rafael Vianna, secretário de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, destacou o trabalho colaborativo que levou à prisão do suspeito. “Em um trabalho conjunto com a Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil, começamos a levantar informações e conseguimos imagens de câmeras de residências próximas ao local do crime”, reforçou.

A investigação revelou que o homem já tinha passagens pela polícia, o que facilitou sua identificação e localização.

Operação Cabo Seguro

Desde o início da operação, 17 pessoas já foram detidas, demonstrando o compromisso das autoridades em proteger a infraestrutura urbana de Curitiba. O foco principal da ação são os semáforos e sistemas de telecomunicação, equipamentos essenciais para o funcionamento da cidade.