Loja especializada em sorvetes da Amazônia abre 1ª loja do Sul na região de Curitiba

A gastronomia amazônica acaba de ganhar um novo espaço no Paraná. A Blaus Sorvetes e Picolés, fundada em 1991 em Belém do Pará, inaugurou sua primeira loja na região Sul do país, no Shopping São José, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Especializada em sorvetes e picolés feitos com frutas nativas da Amazônia, a marca traz uma experiência sensorial única para o público paranaense.

No cardápio, os clientes podem encontrar sabores tradicionais da região Norte, como Bacuri, Taperebá, Cupuaçu, Castanha-do-Pará e o famoso Açaí, disponível em diferentes versões.

“Acreditamos que a experiência gastronômica vai além do sabor, é também uma forma de conectar pessoas e culturas. Como belenense, fico muito feliz em trazer um pedacinho da minha cultura para o Paraná, oferecendo sorvetes e picolés feitos com frutas nativas e ingredientes selecionados”, afirma Camilla Olenick, representante da Blaus Sorvetes e Picolés.

A chegada da marca ao Shopping São José reforça o compromisso do empreendimento em trazer novidades gastronômicas para os clientes. “É uma oportunidade única para que os paranaenses conheçam sabores e frutas que talvez nunca tenham experimentado antes. Acreditamos que essa diversidade enriquece a experiência dos nossos visitantes e valoriza as riquezas naturais do Brasil”, destaca Talita Dallmann, gerente de marketing do Shopping São José.

A loja está localizada no Piso L2, próximo à Praça de Alimentação. No Instagram, @blaussjp. O Shopping São José fica na Rua Dona Izabel A Redentora (n° 1434), no Centro de São José dos Pinhais. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Já a praça de alimentação e as opções de lazer funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h.