Cocaína Rosa: os perigos da nova droga que já circula no Paraná

A Polícia Científica do Paraná acaba de concluir a análise de uma substância da cena do tráfico de drogas no Estado. Trata-se da chamada “cocaína rosa”, um entorpecente sintético que, apesar do nome, não contém cocaína em sua composição.

A apreensão ocorreu em Cascavel, no oeste do estado, durante uma operação da Polícia Civil do Paraná. Foram encontrados 77 pinos contendo um pó de coloração rosa, levantando suspeitas imediatas entre os agentes.

Isabella Ferreira Melo, perita criminal da Polícia Civil, revelou detalhes sobre a composição da droga: “Identificamos duas substâncias químicas: o MDA e a Metanfetamina. Ambas são estimulantes do sistema nervoso central, comumente encontradas em comprimidos de ecstasy.”

O delegado Marcos Fontes, que participou da operação, alertou sobre os perigos dessa nova droga. “Os efeitos da cocaína rosa são imprevisíveis e muito mais prejudiciais. É como jogar roleta russa com o próprio corpo”, alerta.

A aparência atrativa da droga é uma estratégia dos traficantes para atrair o público jovem. “Além da cor rosa, adicionam sabores frutados, tornando-a mais atraente visualmente e ao paladar”, explicou Fontes.

Embora existente desde os anos 1970, a cocaína rosa está ganhando popularidade agora, principalmente na Europa, Estados Unidos e América Latina. No Brasil, sua presença ainda é rara devido aos componentes sintéticos mais caros.

A Polícia Civil do Paraná está na vanguarda do combate a essa nova ameaça. Recentemente, adquiriu equipamentos de ponta para análise de substâncias, incluindo um Espectrômetro Portátil de Fluorescência de Raios X e novos cromatógrafos gasosos.

Ciro Pimenta, diretor operacional da PCP, ressaltou a importância desses investimentos: “Os novos equipamentos permitem uma resposta mais precisa aos procedimentos criminais, aumentando a assertividade do sistema de justiça.”