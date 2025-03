Mega Sena 2835 premia bolão de Curitiba e mais quatro apostas; Resultado!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sorte sorriu para apostadores de Curitiba no último sorteio da Mega-Sena 2835, realizado neste sábado (1º). Cinco apostadores da capital paranaense acertaram a quina (cinco dos seis números da sorte) no concurso 2835, realizado no sábado. Cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 35,5 mil. Nada mal, hein?

Resultado Mega Sena 2835: 09, 24, 27, 36, 43 e 54

Enquanto o prêmio principal de R$ 41 milhões foi para uma aposta única de São Miguel do Araguaia, em Goiás, os curitibanos mostraram que também têm seu quinhão de sorte.

Os felizardos curitibanos que acertaram a quina provavelmente já estão fazendo planos para seus R$ 35,5 mil. Esse valor, embora muito menor que o prêmio principal, pode fazer uma diferença significativa na vida de muitas famílias.

As apostas foram feitas em diferentes bairros de Curitiba. Veja abaixo o detalhamento!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR MERTENS & DOMBECK LTDA ME 6 Não Simples 1 R$35.546,63 CURITIBA/PR BOX DA SORTE LOTERIAS LTDA ME 6 Não Bolão 6 R$35.546,58 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL LTDA filial 6 Sim Simples 1 R$35.546,63 CURITIBA/PR SILCE 6 Não Simples 1 R$35.546,63 CURITIBA/PR LOTERICA DIA D LTDA 6 Não Simples 1 R$35.546,63

Para os apostadores que não tiveram a mesma sorte desta vez, não desanimem! O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para 6 de março, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Quem sabe a próxima notícia de ganhadores não será sobre você?

Como jogar na Mega Sena?

Para quem não está familiarizado, a Mega-Sena é um jogo de loteria onde os participantes escolhem seis números de 1 a 60. Acertar os seis números (a chamada “sena”) garante o prêmio máximo, mas há premiações menores para quem acerta cinco (quina) ou quatro números (quadra).