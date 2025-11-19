Feriado terá sol e calor no Paraná; nova frente fria já tem data para chegar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois de vários dias de chuva, os paranaenses poderão finalmente aproveitar o sol. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica pelo menos dois dias de tempo firme, com temperaturas que devem ultrapassar os 30°C no interior do estado até o sábado (22/11), quando uma nova frente fria passará pelo oceano e provocará mudanças climáticas.

Na região Leste do Paraná, a madrugada desta quarta-feira (19/11) ainda registrou acumulados de chuva abaixo de 5 mm em algumas estações meteorológicas do Simepar, mas o sol já apareceu pela manhã, trazendo alívio após o período chuvoso. Antes das 15h, os termômetros já marcavam temperaturas acima dos 30°C em cidades como Antonina e Guaraqueçaba, no litoral.

No feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20/11), o tempo seguirá estável em praticamente todo o estado. “Apenas na faixa litorânea o sol deve aparecer entre nuvens devido à circulação dos ventos, mas nas demais regiões o sol predomina em todo o período, com temperaturas ultrapassando os 30°C no Oeste, Norte e Noroeste do Paraná. Em Curitiba e no Litoral, os termômetros devem ficar na casa dos 25°C”, explica o meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri.

Nova frente fria pode provocar chuvas no Paraná no sábado

Para sexta-feira (21/11), a expectativa é de calor ainda mais intenso, com os termômetros podendo alcançar 28°C na região Leste e novamente ultrapassando os 30°C no interior. O cenário muda no sábado (22/11), quando uma frente fria passará pelo oceano, provocando impactos no tempo paranaense. As pancadas de chuva devem ser rápidas e isoladas, características típicas da primavera.

“A chegada da frente fria trará pancadas de chuva isoladas principalmente para as regiões da metade Sul do Paraná, nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina. No Leste as chuvas serão mais significativas, acompanhadas de trovoadas na tarde e na noite do sábado”, ressalta Barbieri.

No domingo (23/11), a chuva avança para outras regiões do estado, trazendo temperaturas mais amenas para o Norte e o Noroeste do Paraná, chegando a máxima de 27°C.