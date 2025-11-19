Alep recebe pedidos de cassação contra Renato Freitas após briga em Curitiba

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) recebeu quatro pedidos de cassação do mandato do deputado estadual Renato Freitas (PT) na tarde desta quarta-feira (19/11). As solicitações surgiram após a viralização de um vídeo que mostra o parlamentar envolvido em uma briga no Centro de Curitiba.

O episódio ocorreu pela manhã, na Rua Vicente Machado, uma das principais vias do Centro da capital paranaense. Em nota oficial divulgada logo após o incidente, a assessoria do deputado afirmou que Freitas foi vítima de uma agressão racista. Segundo o comunicado, o homem que aparece nas imagens “perseguiu o deputado por algumas quadras e incitou o confronto físico”.

Freitas teve o nariz fraturado durante a briga e foi para o hospital para receber atendimento. Nas redes sociais, o Partido dos Trabalhadores do Paraná manifestou solidariedade ao deputado e repudiou o ocorrido.

“Repudiamos qualquer forma de violência, e denunciamos o caráter racista que atravessa este episódio. Não aceitaremos que agressões motivadas pelo ódio, pela intolerância e pelo preconceito sejam normalizadas ou tratadas como meras “confusões”. Nossa trajetória sempre foi de defesa intransigente dos direitos humanos, da democracia e do enfrentamento direto ao racismo. Manifestamos toda nossa solidariedade ao companheiro Renato Freitas e desejamos sua plena e rápida recuperação”, diz parte da nota do PT do Paraná.

Deputados de partidos de oposição, como o Delegado Tito Barichello (União) e Ricardo Arruda (PL), indicaram nas redes sociais a intenção de pedir a cassação do mandato de Freitas.

O que diz a defesa de Renato Freitas

Por meio de nota enviada à Tribuna, a defesa do deputado afirma:

“Às vésperas do Dia da Consciência Negra, o deputado estadual Renato Freitas (PT) foi vítima de uma agressão racista na manhã desta quarta-feira (19) no Centro de Curitiba. Um homem, até então de identidade desconhecida, abordou o parlamentar e iniciou uma série de ataques, sem motivo aparente. O agressor perseguiu o deputado por algumas quadras e incitou um confronto físico. Renato reagiu às agressões, quando foi atingido com um soco no nariz. Após o golpe, o homem continuou provocando o parlamentar com frases como ‘Não é você o famosinho?’ e, em seguida, chamando Renato de ‘vereador do PSOL’, o que demonstra o caráter ideológico e racista do ataque. Mesmo sem reconhecer o real cargo político ocupado por Renato, o agressor age motivado pelo ódio contra políticos de esquerda. O deputado Renato Freitas fraturou o nariz e foi encaminhado ao hospital“, diz a nota.