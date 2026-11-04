Fenômenos curiosos aparecem no céu do Paraná nesta quarta; veja o que significam

Uma nuvem com formato de prateleira chamou a atenção de moradores de Reserva, nos Campos Gerais, na tarde desta quarta-feira (4). Pela manhã, um mesociclone também foi observado em Cândido de Abreu, na mesma região do estado. Apesar de os dois fenômenos estarem relacionados a tempestades, eles têm características diferentes.

A nuvem prateleira, conhecida em inglês como shelf cloud, é uma formação horizontal que aparece na parte da frente de uma tempestade. Já o mesociclone é uma região de rotação dentro da nuvem, característica de tempestades supercelulares.

O que é uma nuvem prateleira?

A nuvem prateleira tem formato de cunha ou de uma faixa horizontal, geralmente localizada em uma altitude baixa. Ela fica ligada à base da nuvem de uma tempestade e está associada à frente de rajada, que é o deslocamento de ar que sai da área da tempestade em direção à superfície.

Nuvem prateleira registrada em Reserva. Foto: Willian Matheus/Folha de Telêmaco

Uma das características desse tipo de formação é o contraste entre a parte frontal, que pode apresentar movimento ascendente, e a parte inferior, com aparência mais irregular e turbulenta.

A nuvem pode indicar a aproximação de uma tempestade com chuva e ventos fortes. Por isso, quando aparece, é importante acompanhar os alertas meteorológicos e evitar permanecer em áreas expostas.

O que é um mesociclone?

O mesociclone é diferente: não é uma nuvem com um formato específico, mas uma região de rotação dentro de uma nuvem de tempestade. Esse movimento giratório é característico das chamadas supercélulas, que são tempestades com uma estrutura organizada e circulação de ar em rotação.

Mesociclone observado no Paraná. Foto: Willian Matheus/Folha de Telêmaco

A presença de um mesociclone indica que a tempestade tem características de uma supercélula, mas não significa que necessariamente haverá um tornado. Para que um tornado se forme, são necessárias outras condições atmosféricas.

Por que os fenômenos apareceram no Paraná?

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as condições meteorológicas desta quarta-feira favoreceram a formação de tempestades severas no estado. As temperaturas ficaram acima dos 30°C em grande parte do Paraná, enquanto um sistema de baixa pressão se intensificou na região Sul e organizou uma frente fria.

A combinação facilitou a ocorrência de chuva expressiva, granizo, descargas atmosféricas e rajadas fortes de vento. As tempestades deveriam se desenvolver inicialmente na metade sul paranaense e avançar em direção ao norte até a noite. O Simepar também apontou risco elevado para a formação de tempestades supercelulares.

A meteorologista do Simepar Julia Munhoz explica que o desenvolvimento vertical das nuvens é um dos aspectos que merecem atenção. Quanto mais a formação cresce na vertical, formando grandes torres que se estendem da base a grandes altitudes, maior pode ser o potencial para tempestades.

Risco de tempestades continua na quinta-feira

O Simepar prevê que o risco de tempestades continue no Paraná durante a quinta-feira (5), principalmente na madrugada e pela manhã. A condição está relacionada ao avanço gradual de uma frente fria pela região Sul e pelo Sudeste do país.

A partir da tarde, os temporais devem ficar mais brandos e ocorrer principalmente no Leste e na faixa norte do estado. No Sudoeste, Oeste e Noroeste, as temperaturas devem permanecer próximas dos 30°C, com períodos de sol entre nuvens.