Dois dias após tornado, 34 mil imóveis seguem sem luz em Maringá

Dois dias após a passagem de um tornado por Maringá, no Noroeste do Paraná, 34 mil imóveis continuam sem energia elétrica e equipes trabalham para restabelecer os serviços afetados. O fenômeno, que atingiu a cidade na segunda-feira (2), foi confirmado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e classificado como F2 na escala Fujita, com ventos estimados entre 180 km/h e 250 km/h. Nesta quarta-feira (4), a recuperação da rede elétrica, dos semáforos e de áreas públicas danificadas mobiliza equipes da Copel e da Prefeitura.

Segundo o Simepar, o tornado percorreu aproximadamente 15 quilômetros, a partir da região sudoeste do município. A força dos ventos provocou danos à infraestrutura urbana, incluindo a destruição de postes e o comprometimento do fornecimento de energia elétrica.

Rede elétrica e semáforos são prioridade

A Copel mobilizou mil profissionais para trabalhar na reconstrução da rede. Até a manhã desta quarta-feira, 54 mil unidades consumidoras haviam recuperado o fornecimento, o equivalente a 62% dos clientes afetados pelo fenômeno.

O levantamento da companhia também identificou 275 postes quebrados, dos quais 169 já foram substituídos. Os trabalhos continuam para restabelecer o serviço aos 34 mil imóveis que permanecem sem energia, mas ainda não há previsão para a conclusão de todos os reparos.

Os danos também atingiram a sinalização de trânsito. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), 168 cruzamentos com semáforos estão funcionando normalmente.

Entre terça-feira (3) e quarta-feira (4), o serviço foi restabelecido em mais 20 cruzamentos, por meio de uma ação conjunta entre a Prefeitura e a Copel. Outros sete cruzamentos operam com geradores, enquanto nove recebem acompanhamento de agentes de trânsito. As equipes municipais concentram os trabalhos nos pontos de maior circulação de veículos, especialmente durante os horários de pico.

Copel faz alerta sobre segurança

Enquanto os serviços de recuperação continuam, a Copel orienta a população a manter distância de fios caídos, postes quebrados e estruturas elétricas danificadas, devido ao risco de choque elétrico.