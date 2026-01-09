Fãs fazem fila de madrugada para garantir grade no show de Alok em Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Perto das 14h, o divisor de fluxo que separava o palco da praia foi aberto e um grupo de fãs correu para garantir a grade para o show do DJ Alok, que começa às 22h e abre, nesta sexta-feira (09/01), a programação de shows do Verão Maior Paraná em Matinhos, no Litoral. Teve gente que estava aguardando desde a madrugada para poder ficar bem perto do ídolo.

Mãe e filha, Érica e Geovana Kotlevski chegaram às 4h da manhã na praia para garantir um lugar privilegiado. Moradoras de Matinhos, elas preparam um verdadeiro arsenal para garantir a energia até o final do show. “A gente acordou às 3h da manhã, trouxe salgadinho, bolo, miojo, frango, água, cerveja, tudo para garantir que vamos ficar firme o show inteiro. Acho que vamos chegar em casa de novo lá pelas 3h, então vão ser 24 horas acordadas”, disse Érica.

Desde que soube que aconteceria o show, Inge Melo, de 14 anos, começou a se organizar para estar cedo e pegar a grade, principalmente porque a mãe, Andrea, 44 anos, é uma grande fã de Alok. “Minha mãe é muito fã dele e eu sei qual é a sensação de gostar muito de alguém. Então falei para ela que a gente viria bem cedo para ficar na grade e realizar o sonho dela de tirar uma foto com ele”, contou.

“Faz 13 anos esperando por esse momento, é uma energia e uma vibração gigante”, disse Andrea. “Ele é virginiano como eu, medita, então trouxe um colar feito por indígenas para ver se consigo dar de presente para ele. O nome dele foi dado por um guru e significa luz, ele é uma pessoa espiritualizada como eu, então sei que vou conseguir”.

Show de Alok em Matinhos contará com mais de 300 drones

O show do DJ, que foi considerado o terceiro maior do mundo em 2025 segundo a revista britânica especializada na cena eletrônica DJ Mag, promete ser um espetáculo visual. Mais de 300 drones vão sobrevoar a praia de Caiobá durante a apresentação. Os equipamentos são integrados ao setlist musical do DJ e vão formar uma enorme arte digital no céu.

Referência na cena nacional e internacional, Alok é dono de uma longa lista de hits. O principal deles é “Hear me Now”, feito em parceria com o cantor brasileiro Zeeba, que soma quase 2 bilhões de execuções nas plataformas digitais e é um clássico da música eletrônica mundial.

O brasileiro também já colaborou com nomes como os artistas The Chainsmokers, A$AP Rocky, Tove Lo, Ana Castela, Anitta, Vintage Culture e John Legend. O músico tem 22,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify e tem vídeos com mais de 130 milhões de visualizações no YouTube.