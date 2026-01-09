Show de Alok abre Verão Maior Paraná com espetáculo de 300 drones

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O DJ Alok abre o Verão Maior Paraná nesta sexta-feira (9), às 22h, na praia de Caiobá, em Matinhos, com um espetáculo que integrará 300 drones à sua apresentação musical. O show marca o início de uma série de 39 apresentações gratuitas que acontecerão no litoral paranaense nos próximos cinco finais de semana.

Reconhecido como o terceiro maior DJ do mundo pela revista britânica DJ Mag, Alok encerra suas apresentações no Brasil antes de iniciar uma turnê internacional. O artista promete repetir o sucesso do show de drones realizado na virada do ano em Copacabana, Rio de Janeiro.

Os 300 drones, aeronaves controladas remotamente, criarão desenhos com luzes no céu, sincronizados com o setlist musical do DJ. A apresentação também contará com lasers, telões e efeitos visuais futuristas, além de mensagens sobre humanidade, meio ambiente e tecnologia. Veja ao final desta matéria como os drones formaram uma incrível imagem do Cristo Redentor no ar, no Rio de Janeiro.

Programação e estrutura do evento

Além de Alok, o final de semana em Matinhos terá shows de Jiraya Uai, Zé Neto e Cristiano, Jeito Moleque e Belo. Em Pontal do Paraná, as apresentações incluem Luan Pereira, Country Beat, Atitude 67 e Kamisa 10.

A estrutura do evento foi ampliada este ano. Em Matinhos, o palco terá 45 metros de largura, 21 metros de altura e 23 metros de profundidade. Pontal do Paraná contará com duas torres de delay e sistemas modernos de som, iluminação e painéis de LED.

Para garantir a segurança do público, mais de 2.500 profissionais das forças estaduais estarão presentes no Litoral. A expectativa é superar o recorde de 1,8 milhão de pessoas que participaram da edição anterior do Verão Maior Paraná.

