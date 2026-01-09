Megaoperação garante a segurança durante os shows do Verão Maior, no litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um efetivo de 2.500 profissionais atuará nos shows do Verão Maior Paraná que iniciam nesta sexta-feira (9) em Matinhos e Pontal do Paraná. O esquema de segurança, apresentado pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) na quinta-feira (8), envolve ações integradas de todas as forças para garantir a tranquilidade dos veranistas e turistas.

A operação abrangerá todo o entorno das arenas, com bloqueios nas ruas próximas e fiscalização em pontos estratégicos. De acordo com o secretário Hudson Leôncio Teixeira, o efetivo será distribuído desde os acessos até a chegada ao local dos shows, além de bloqueios para evitar congestionamentos e assegurar a segurança no deslocamento do público.

Para a primeira noite de eventos em Matinhos e as atividades diurnas em Pontal do Paraná, a expectativa é que aproximadamente 200 mil pessoas compareçam. O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jefferson Silva, destacou que haverá reforço de efetivo vindo da capital, incluindo tropas especializadas, além da utilização de recursos tecnológicos como helicópteros, drones e um sistema de câmeras instaladas nos locais dos eventos.

Prevenção e atendimento ao público

O Corpo de Bombeiros posicionará guarda-vidas a cada 60 metros ao longo da área isolada do show em direção ao mar, trabalhando na orientação e prevenção de possíveis incidentes. Já a Polícia Civil ampliará seu efetivo para ações de inteligência e prevenção, disponibilizando ainda unidades móveis para atendimento direto ao público.

O planejamento contempla também pontos de controle do fluxo de veículos, presença do Batalhão de Choque, cavalaria, policiais à paisana, plataforma móvel de observação e distribuição de pulseirinhas de identificação para o público. Polícia Penal, Polícia Científica e Defesa Civil também integram a força-tarefa, que mantém monitoramento constante das condições climáticas para emissão de alertas à população quando necessário.

