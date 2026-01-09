A cerca de uma hora de Curitiba, Parque Vila Velha amplia programação em janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tradicional Parque Estadual de Vila Velha, casa dos famosos arenitos esculpidos pelo tempo nos Campos Gerais, está com uma programação especial para receber famílias durante as férias escolares de verão. Durante todo o mês de janeiro, o parque manterá as portas abertas diariamente, com venda de ingressos até as 15h.

Para quem viaja com crianças, a programação promete encantar os pequenos com atividades recreativas até 25 de janeiro. São brincadeiras orientadas, oficinas que despertam a criatividade e jogos educativos que aproximam as crianças da natureza, estimulando o contato com o meio ambiente de forma lúdica.

A magia do teatro também tem lugar garantido no parque. Em três datas especiais – 10, 17 e 24 de janeiro – os visitantes poderão assistir a apresentações de teatro infantil que prometem estimular a imaginação e fortalecer os laços familiares.

Programação no Parque Vila Velha conta com balão estacionário em janeiro

Para quem busca experiências diferentes, nos dias 11 e 18 de janeiro, o balão estacionário oferecerá uma vista privilegiada das formações rochosas e da paisagem exuberante que faz de Vila Velha um lugar único no Paraná.

Os aventureiros de plantão também encontrarão espaço com atividades como tirolesa, arvorismo e cicloturismo. E para completar a experiência, os fins de semana contarão com feiras de artesanato e apresentações musicais aos sábados, com repertório variado que passa por MPB, reggae, pop rock e sertanejo.

Pensando no conforto dos visitantes, o parque disponibiliza áreas de alimentação com diversas opções de lanches, bebidas e refeições completas para quem pretende passar o dia explorando todas as atrações.

Vila Velha

Criado em 1953, Vila Velha foi o primeiro parque estadual do Paraná. Localizado em Ponta Grossa, a aproximadamente uma hora de Curitiba, o espaço é administrado por meio de concessão do Governo do Estado, via Instituto Água e Terra (IAT), à empresa Soul Vila Velha, do Grupo Soul Parques. A Unidade de Conservação reúne paisagens naturais únicas e importantes áreas de preservação ambiental, sendo hoje um dos principais destinos de turismo de natureza do estado.

Mais informações estão disponíveis no site do local.

Serviço

Parque Estadual de Vila Velha

Aberto todos os dias das 9h às 17h

Venda de ingressos até as 15h