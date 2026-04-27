Falta de água atinge RMC e cidades de grande porte no Paraná. Saiba quando e onde

Cidades do interior e da Região Metropolitana de Curitiba passam por intervenções programadas; normalização deve ocorrer ao longo do dia e noite.

O início desta semana será marcado por interrupções no fornecimento de água em diferentes pontos do Paraná. De acordo com o boletim oficial da Sanepar, as causas variam entre quedas de energia elétrica em unidades de bombeamento e serviços programados de higienização de reservatórios, visando a manutenção da qualidade da água distribuída.

Curitiba e Região Metropolitana

Na Grande Curitiba, a atenção se volta para Itaperuçu. A Sanepar programou para esta terça-feira (28) uma importante limpeza de reservatório que começará nas primeiras horas da manhã. Contudo, o sistema já opera com monitoramento preventivo nesta segunda-feira (27) para garantir que a rede esteja preparada para a intervenção, que deve ter a normalização concluída apenas na madrugada de quarta-feira (29).

Interior do Estado

No interior, a situação é mais crítica em duas localidades:

Apucarana: A cidade sofreu com a falta de energia em suas unidades de produção na noite de domingo (26). A recuperação do sistema está em andamento nesta segunda-feira (27), com previsão de que o abastecimento seja totalmente normalizado até o final da manhã .

A cidade sofreu com a falta de energia em suas unidades de produção na noite de domingo (26). A recuperação do sistema está em andamento nesta segunda-feira (27), com previsão de que o abastecimento seja totalmente normalizado até o . Imbaú: O município passa por um processo de higienização de reservatórios hoje (27). O serviço iniciou às 08h e a previsão de normalização é para a noite desta segunda-feira. Uma nova etapa de limpeza está agendada para amanhã (28) na mesma localidade.

Outros municípios

Cidades como Lapa e Reserva também possuem alertas vigentes. Na Lapa, obras de manutenção em reservatórios estão agendadas para amanhã, terça-feira, o que pode afetar a pressão da rede já a partir do final do dia de hoje.

A Sanepar reforça que imóveis que possuem caixa-d’água de pelo menos 500 litros (conforme norma da ABNT) não devem sentir os impactos dessas manutenções curtas. A recomendação é evitar desperdícios, suspendendo lavagens de calçadas e veículos.