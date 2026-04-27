Caminhão cai na Represa do Capivari; criança morre e pai está desaparecido

Um caminhão caiu dentro da Represa do Capivari, em Campina Grande do Sul, na noite deste domingo (26/04). Chovia muito forte na BR-116 e em toda a região metropolitana de Curitiba na hora do acidente. Estavam no veículo um casal e uma criança de quatro anos. A família era de Serafina Corrêa, cidade da Serra Gaúcha. A menina ficou presa dentro da cabine e afundou junto com o caminhão, que estava carregado com quatro toneladas de tinta.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão estava no na pista em direção a São Paulo quando perdeu o controle e caiu dentro da represa. O pai e a mãe da criança conseguiram sair do veículo. Após deixar o veículo junto com a esposa, o pai voltou para a água tentar resgatar a filha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento de busca e salvamento logo depois. Por volta das 2h o corpo da criança foi encontrado a uma profundidade de 7 metros, presa dentro da cabine. O pai não estava lá e está desaparecido.

As buscas aconteceram até por volta das 5h, mas foram interrompidas devido à baixa visibilidade e a chuva forte que caía na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas foram retomadas nesta manhã. O foco é a área onde o caminhão está submerso. Segundo informações do Bom Dia Paraná, da RPC TV, a profundidade média é de 11 metros.

Equipamentos especiais foram levados até a represa para ajudar na contenção do material poluente que vazou do caminhão. Mantas de absorção ajudaram a conter a tinta que foi derramada no barranco e nas águas do Capivari. O Instituto Água e Terra (IAT) também avalia possíveis danos ambientais causados à represa.

Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.