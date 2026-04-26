Beto Carrero: expansão de R$ 2 bilhões prevê hotéis próprios e 3 novas áreas temáticas

O parque Beto Carrero World, localizado na cidade de Penha (SC), recebe anualmente cerca de 2,7 milhões de visitantes, mas um plano de expansão de R$ 2 bilhões quer elevar esse número, em cinco anos, para 5 milhões. Essa é a projeção do CEO do parque, Alex Murad. O parque prevê novas áreas temáticas: Galinha Pintadinha e Bob Esponja.

Para atingir essa meta, uma das novidades é a construção de um complexo anexo ao parque com três hotéis, com 200 apartamentos cada. Outras redes hoteleiras também estão sendo convidadas a integrar o projeto. A previsão é que as obras comecem em cerca de um ano, com expectativa de conclusão em até três anos após o início da construção.

De acordo com Murad, o objetivo é formar um polo hoteleiro internacional em Penha e, consequentemente, em Santa Catarina, transformando a cidade em um destino completo de entretenimento, hospedagem e lazer.

“Esses hotéis vão abrigar tanto o público que vem ao parque quanto quem vem visitar Santa Catarina. Vamos dar condições para que essas famílias fiquem mais tempo na região e conheçam também cidades vizinhas, como Balneário Camboriú, Brusque, Itajaí e Pomerode”, explicou o CEO do Beto Carrero World para a reportagem.

Na visão do CEO, o parque deixou de ser um produto regional e se tornou internacional, com muitos visitantes de fora do país, principalmente de países da América do Sul. Com o complexo hoteleiro, o Beto Carrero World passa a adotar estratégias já utilizadas por grandes players, como é o caso dos parques da Universal e da Disney.

Na última temporada, de janeiro a fevereiro, cerca de 30% dos visitantes do parque foram turistas da Argentina. “Recebemos argentinos, chilenos, uruguaios, colombianos, peruanos. Há meses em que parece que você está em outro país, de tantos visitantes estrangeiros”, comentou.

Com investimento em hotelaria e novas atrações, o Beto Carrero World aposta no crescimento do turismo em toda a região. Foto: Divulgação/Beto Carrero World

Três novas áreas temáticas no Beto Carrero: Galinha Pintadinha e Bob Esponja

Além do complexo hoteleiro, o Beto Carrero World também investirá cerca de R$ 1 bilhão — metade do valor previsto — na inauguração de três novas áreas temáticas. Para 2026, a novidade será a área imersiva da Galinha Pintadinha. O espaço incluirá brinquedos, fotos com os personagens, além de shows exclusivos. A previsão de lançamento é para outubro, no mês das crianças.

Em 2028, será lançada a área temática do Bob Esponja, desenvolvida em parceria com a Paramount. Segundo Murad, será a maior do mundo dedicada ao personagem. O projeto contará com a montanha-russa mais cara e tecnológica já adquirida no Hemisfério Sul, segundo Murad.

Nova área surpresa no Beto Carrero

“Há outra área temática de um personagem internacional amado no mundo inteiro que devemos anunciar em breve, e que promete encantar as famílias. Estamos pensando no futuro do parque para os próximos cinco, dez anos e além”, afirmou o CEO do Beto Carrero World.

Projeto de R$ 2 bilhões do Beto Carrero World quer dobrar o número de visitantes e impulsionar o turismo em Santa Catarina. Foto: Divulgação/Beto Carrero World

Crescimento do parque também impacta turismo de Penha

O plano de expansão também deverá impactar a geração de empregos. O número de 2 mil funcionários existentes no parque pode chegar, em 2030, a 4 mil, incluindo os colaboradores do complexo hoteleiro. “Sem falar no impacto financeiro, que ainda não conseguimos calcular, mas é enorme”, avaliou Murad.

De acordo com a prefeitura de Penha, os novos investimentos no Beto Carrero World impulsionam o valor do destino turístico da cidade. O objetivo central é transformar o fluxo de visitantes em permanência prolongada, integrando o complexo à economia local e às riquezas naturais e gastronômicas do município.

O turismo municipal reforça que tem intensificado campanhas de marketing e ampliado a presença em eventos internacionais na América do Sul, consolidando o público argentino e atraindo novos mercados. O diferencial de Penha, na avaliação da administração municipal, está na oferta diversificada: são 25 praias, sendo quatro delas certificadas com o selo internacional Bandeira Azul, além de opções de aventura, como passeios de buggy, trilhas e voos de parapente.