Falta de água afeta quase 40 bairros de cidades do Paraná hoje. Lista tem os detalhes

Moradores de pelo menos 39 bairros, distritos e residenciais espalhados por três municípios do Paraná enfrentam desabastecimento de água nesta segunda-feira (03). As interrupções no serviço prestado pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) atingem localidades nas cidades de Paiçandu, Ortigueira e Joaquim Távora devido a serviços programados de manutenção, higienização de reservatórios e obras na rede de distribuição.

A previsão é de que o fornecimento seja normalizado gradualmente até o final da noite do mesmo dia.

Confira o detalhamento da situação por município:

Paiçandu

Início do serviço: 03/08/2026, às 07:00.

03/08/2026, às 07:00. Previsão de normalização: Noite de 03/08/2026.

Noite de 03/08/2026. Motivo: Obras/Manutenção em reservatórios.

Obras/Manutenção em reservatórios. Localidades afetadas: Centro, Parque São Jorge, residenciais Canada III, Cidade Jardim, Itaipu I e II, além do Novo Centro I, II, III e IV. Também passam por desabastecimento os jardins América, Canadá, Capital, Castro Alves, Dona Marcelina, Espanha, Europa, Imperial, João de Queiroz, João Giroto, Laranjeira, Madri, Maziero, Moscow, Petrópolis, Polo, Santa Mônica, Santa Paula, Santo Antônio e Monte Carmelo.

Ortigueira

Início do serviço: 03/08/2026, às 08:00.

03/08/2026, às 08:00. Previsão de normalização: Noite de 03/08/2026.

Noite de 03/08/2026. Motivo: Higienização de reservatórios.

Higienização de reservatórios. Localidades afetadas: Distritos de Briolândia e Natingui.

Joaquim Távora

Início do serviço: 03/08/2026, às 08:00.

03/08/2026, às 08:00. Previsão de normalização: Noite de 03/08/2026.

Noite de 03/08/2026. Motivo: Obras/Manutenção em redes.

Obras/Manutenção em redes. Localidades afetadas: Bairros Asa Branca, Jardim das Palmeiras, Jardim das Américas, Cohapar 2 e 3 e Três Meninas 1 e 2.

(Nota: No município de Inácio Martins, há intervenções no sistema de produção de água para obras de ampliação programadas apenas para a terça-feira, 04/08/2026).