Extremo oeste do Paraná tem 59 cidades com alerta para tempestade e granizo

Uma frente de instabilidades que ganha força no início desta semana coloca o Extremo Oeste do Paraná sob alerta amarelo de tempestade com perigo potencial nesta segunda-feira (3).

O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), válido até as 23h59, prevê ocorrência de chuvas de até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo, com baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos e estragos em plantações.

Áreas de instabilidade se desenvolvem ao longo do dia no Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul paranaense. As precipitações nessas regiões devem ocorrer de forma desorganizada, apresentando baixa intensidade e curta duração, embora não se descarte a ocorrência de trovoadas, especialmente nas proximidades da fronteira com o Paraguai e Argentina.

Segundo a meteorologista Raissa Pimentel, a “atmosfera no estado permanece bastante úmida, o que favorece a presença de nebulosidade, apesar de as temperaturas seguirem elevadas no geral”, avaliou.

Previsão do tempo para terça-feira no Paraná

Na terça-feira (4), a condição para pancadas de chuva isoladas e de baixa intensidade persiste sobre a faixa oeste paranaense. Mesmo com as instabilidades localizadas, o calor deve predominar no Paraná, com as máximas se aproximando dos 30°C na metade norte do estado.

Na faixa leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, assim como no Norte, o tempo permanece estável com variação de nuvens nesta segunda-feira. A capital paranaense terá máxima de 24ºC e mínima de 14ºC ao longo do dia, sem qualquer chance de chuva.

Quais cidades do oeste do Paraná estão sob alerta de tempestade?

Segundo o alerta do Inmet, sao 59 cidades do Paraná em alerta amarelo de temporal nesta segunda-feira. São elas:



Altônia, Ampére, Assis Chateaubriand, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Cafelândia, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Céu Azul, Diamante D’Oeste, Entre Rios do Oeste, Flor da Serra do Sul, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, Francisco Beltrão, Guaíra, Iporã, Itaipulândia, Lindoeste, Manfrinópolis, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Missal, Nova Aurora, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Pato Bragado, Pérola d’Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita, Quatro Pontes, Ramilândia, Realeza, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Helena, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio do Sudoeste, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste.