Rede de farmácias inaugura loja “boutique” em Curitiba com setor de skincare coreano

As Drogarias Pacheco inauguraram nesta sexta-feira (31) uma nova unidade em Curitiba, no Bigorrilho. Com 740 m², a loja aposta em um formato mais sofisticado, com pé-direito duplo, estacionamento ampliado e uma sala exclusiva para produtos de beleza, com testes e análises da pele facial e skincare coreano.

A unidade é a 11ª da rede no Paraná e fica na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2244. A chegada ao bairro faz parte do plano de expansão das Drogarias Pacheco na região Sul. Segundo a empresa, novas lojas devem ser abertas em Curitiba nos próximos meses.

Um dos destaques da nova unidade é a área dedicada à beleza e aos cuidados com a pele. A loja ganhou uma sala exclusiva da Creamy Skincare, com espaço para análise facial por meio de um equipamento de skin analyser, que avalia a pele e indica possíveis tratamentos.

Além disso, a drogaria tem gôndolas exclusivas de cosméticos e maquiagens asiáticas, o skincare coreano, tendência que ganhou espaço entre consumidores de diferentes países.

A proposta é transformar a área de beleza em uma experiência mais próxima de uma loja especializada. Para isso, reúne produtos para cuidados com a pele, maquiagem e dermocosméticos em um espaço próprio dentro da drogaria.

Nova Drogarias Pacheco tem Espaço Viva Saúde

Outro diferencial da unidade é a chegada a Curitiba do Espaço Viva Saúde, conceito que reúne serviços farmacêuticos e de saúde em um mesmo ambiente. Conforme a empresa, o espaço é voltado a atendimentos como aplicação de injetáveis, aferição de pressão e temperatura e outros serviços de cuidado preventivo. Segundo a empresa, a unidade de Curitiba é a quinta a receber o conceito no Brasil e a primeira no Paraná.

Em 2025, as unidades do Grupo DPSP (Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo) que contam com o Espaço Viva Saúde realizaram mais de 16 mil serviços de atendimento em saúde. Já o grupo, como um todo, possui mais de 1.650 unidades no Brasil, sendo cerca de 550 da bandeira Pacheco.

A nova loja em Curitiba também tem mais balcões de atendimento e check-outs, além de estacionamento com capacidade para 17 veículos e central de entregas por delivery.