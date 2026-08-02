Matinhos ganha Samu próprio e muda atendimento em outras duas cidades do Litoral

Matinhos passou a contar com uma unidade própria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na última quarta-feira (29). A nova estrutura atende moradores do município e também reforça a assistência prestada às cidades vizinhas de Guaratuba e Pontal do Paraná.

A base iniciou as operações com duas ambulâncias: uma Unidade de Suporte Avançado (USA), equipada como UTI móvel para atendimentos de alta complexidade, e outra de Suporte Básico, destinada aos casos de menor gravidade. Apesar da nova estrutura local, a regulação médica dos chamados continua sendo realizada pela Central do SAMU em Curitiba.

Até então, o atendimento em Matinhos era realizado por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa). Segundo a Prefeitura de Matinhos, com a mudança, a gestão do serviço passou para o Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (Comesp), responsável pela microrregião do SAMU Litoral.

Segundo o prefeito Eduardo Dalmora, a implantação da unidade própria era uma reivindicação antiga do município. “Conseguimos sair da Cislipa, em uma batalha de um ano e meio que todos acompanharam, e hoje realizamos esse grande sonho. O nosso objetivo é dar o melhor atendimento possível à população de Matinhos”, afirmou.

Novo consórcio ampliou atendimento em Guaratuba

A reorganização do atendimento no Litoral também beneficiou Guaratuba, que passou a contar com uma segunda equipe fixa de Suporte Básico do SAMU. Com isso, conforme a Prefeitura, o município dobra sua capacidade de atendimento e passa a ter a mesma estrutura disponível em Paranaguá.

Desde a implantação do serviço, em 2012, Guaratuba mantinha apenas uma equipe durante a maior parte do ano, ampliando a operação somente na temporada de verão. Agora, a nova unidade administrada pelo Comesp conta com nove profissionais fixos, sendo quatro condutores socorristas e cinco técnicos de enfermagem socorristas.

A equipe já existente permanece sob responsabilidade da Prefeitura de Guaratuba, com dez servidores municipais, sendo cinco técnicos de enfermagem socorristas e cinco condutores socorristas. Juntas, as duas equipes devem reduzir o tempo de resposta às ocorrências e ampliar a cobertura dos atendimentos de urgência no município.