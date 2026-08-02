O que mudaria no seu bairro? Vote e ajude a definir obras e investimentos de 2027

A etapa final do programa Fala Curitiba começa nesta segunda-feira (3) com uma série de reuniões nas dez administrações regionais da capital. Durante os encontros, os moradores poderão votar nas propostas que consideram prioritárias para seus bairros. As mais escolhidas passarão a integrar o orçamento da Prefeitura de Curitiba para 2027.

A consulta pública teve início em março e reuniu 47.540 sugestões enviadas pela população. As propostas foram organizadas por bairro e regional, debatidas em reuniões presenciais realizadas em junho e, posteriormente, analisadas pelas secretarias municipais quanto à viabilidade técnica e orçamentária.

Ao fim dessa triagem, 1.546 propostas foram avaliadas. Destas, 300 foram consideradas viáveis e 100 classificadas como prioritárias, que agora seguem para a votação popular, que permite que qualquer morador participe.

Cada regional contará com uma lista de 30 propostas, das quais as dez mais votadas, somando votos pela internet, Fala Móvel e reuniões presenciais, serão incluídas na proposta orçamentária do município para o próximo ano.

Confira, abaixo, o cronograma das reunião pela cidade:

Bairro Novo e Sítio Cercado : segunda-feira (3), às 19h, na Rua da Cidadania do Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1700);

: segunda-feira (3), às 19h, na Rua da Cidadania do Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1700); Tatuquara : segunda-feira (3), às 19h, na Rua da Cidadania do Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n);

: segunda-feira (3), às 19h, na Rua da Cidadania do Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n); CIC : terça-feira (4), às 19h, na Rua da Cidadania da CIC (Rua Orlando Luís Lamarca, 458);

: terça-feira (4), às 19h, na Rua da Cidadania da CIC (Rua Orlando Luís Lamarca, 458); Santa Felicidade : terça-feira (4), às 19h, na Rua da Cidadania de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213);

: terça-feira (4), às 19h, na Rua da Cidadania de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213); Fazendinha e Portão : quarta-feira (5), às 19h, na Rua da Cidadania Fazendinha / Portão (Rua Carlos Klemtz, 1700);

: quarta-feira (5), às 19h, na Rua da Cidadania Fazendinha / Portão (Rua Carlos Klemtz, 1700); Pinheirinho e Capão Raso : quarta-feira (5), às 19h, na Rua da Cidadania do Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2033);

: quarta-feira (5), às 19h, na Rua da Cidadania do Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2033); Boa Vista : quinta-feira (6), às 19h, na Rua da Cidadania da Boa Vista (Avenida Paraná, 3600);

: quinta-feira (6), às 19h, na Rua da Cidadania da Boa Vista (Avenida Paraná, 3600); Centro e Matriz : quinta-feira (6), às 19h, no Mercado Municipal de Curitiba – Auditório do Setor de Orgânicos (Rua da Paz, 608);

: quinta-feira (6), às 19h, no Mercado Municipal de Curitiba – Auditório do Setor de Orgânicos (Rua da Paz, 608); Boqueirão : sexta-feira (7), às 19h, no Auditório do Santuário Nossa Senhora do Carmo (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8520);

: sexta-feira (7), às 19h, no Auditório do Santuário Nossa Senhora do Carmo (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8520); Cajuru: sexta-feira (7), às 19h, na Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2150).

Quais são as prioridades do orçamento de 2027?

Em junho, a Câmara Municipal aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estima um orçamento bruto de R$ 16,393 bilhões para Curitiba em 2027, com receita líquida prevista de R$ 15,502 bilhões.

A LDO estabelece as prioridades da administração municipal para o ano seguinte e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Em Curitiba, essas prioridades são definidas a partir da combinação entre o planejamento estratégico da Prefeitura e consultas públicas realizadas junto à população.

O Fala Curitiba é o momento em que a população participa da decisão acerca das prioridades. Entre as prioridades apontadas pela população estão educação, reforço da Guarda Municipal, esporte e lazer, construção e manutenção de calçadas e ciclovias, implantação de lombadas e travessias elevadas, melhorias na sinalização e fiscalização de trânsito e obras de drenagem.