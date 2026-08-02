Santa Catarina

Parque temático celebra o Exército e tem até passeio de tanque de guerra

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Morgana Bressiani - Especial para a Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 02/08/26 18h34
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Bravura Park foi inaugurado em Tijucas, Santa Catarina. Foto: Divulgação

O litoral de Santa Catarina ganhou neste mês um novo parque: o Bravura Park é apresentado pela administração como “o primeiro parque temático militar da América Latina”, instalado em uma área de mil metros quadrados às margens da BR‑101, em Tijucas. O investimento no empreendimento é estimado em R$ 100 milhões.

Em fase de pré‑abertura desde o último dia 22, o empreendimento combina acervo militar — com mais de 5 mil peças históricas, viaturas e documentos — a experiências imersivas como passeios de blindados, aerobarco e tirolesas que simulam um salto militar. Nesta etapa inicial, o parque opera com funcionamento até 9 de agosto em datas selecionadas e acesso limitado a até 300 visitantes por dia.

O parque ainda recebe público de 29 de julho a 2 de agosto, e encerra essa fase entre 6 e 9 de agosto, incluindo o fim de semana do Dia dos Pais. Os ingressos promocionais, vendidos antecipadamente pelo site oficial, custam R$ 69 para visitantes a partir de 12 anos, R$ 52 para crianças de 5 a 11 anos, e permitem acesso ao acervo histórico e às áreas temáticas; crianças de até 4 anos entram gratuitamente.

Experiências extras, como passeios em blindados, aerobarco, tirolesa paraquedista, arvorismo tático e estande de tiro airsoft, são comercializadas em pacotes específicos, com valores que variam conforme a combinação de atividades. Depois da pré‑abertura, o parque deve entrar em operação regular com calendário mais amplo, de quinta a domingo na baixa temporada e quase diariamente em janeiro e fevereiro, mas a data da abertura oficial ainda não foi divulgada.

Um dia como soldado

O empreendimento reúne mais de 5 mil itens históricos, galpões temáticos, veículos militares, recursos visuais e sonoros e uma série de atrações inspiradas no universo das forças armadas, em uma experiência pensada para ocupar o dia inteiro do público. Segundo o diretor-comercial e de marketing do Bravura Park, Gustavo Corrêa, a proposta central é unir memória histórica e entretenimento.

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A jornada começa às 9h, quando os visitantes são conduzidos ao chamado galpão do comando, espaço que funciona como porta de entrada da experiência e também como ponto de fotos. Dali, o público segue para o campo central do parque, de onde pode escolher entre mergulhar primeiro na parte histórica — com galpões como infantaria, cavalaria e artilharia — ou partir para as atrações de aventura, como passeio de veículo blindado, incluindo tanque de guerra, aerobarco, airsoft, arvorismo e tirolesa.

Ao longo do percurso, o parque busca a ideia de “um dia como soldado” sem se limitar à exibição estática de equipamentos. Corrêa diz que o acervo foi organizado para criar uma imersão histórica, com descrições, iluminação cênica, áudios por ambientação militar e simulações de uso de alguns veículos e equipamentos.

“É basicamente o apelo histórico em cima dos equipamentos, um relato muito similar ao de um museu, porém com um pouquinho mais de recursos visuais e auditivos para facilitar o consumo dessas informações históricas”, conta. Entre as atrações vendidas à parte, a empresa organiza as experiências em missões temáticas.

A “Missão soldado” inclui passeio de blindado, aerobarco e estande de tiro com airsoft; a “Missão aventura” reúne arvorismo tático, tirolesa em curvas e parede de escalada; e a “Missão bravura” combina todas as atividades em um único pacote. Para o público infantil, a pré-abertura inclui a “Missão Dudinha”, com miniblindados elétricos e arvorismo kids.

O acervo do parque começou a ser formado há cerca de 25 anos, a partir do colecionismo do idealizador do projeto, o engenheiro e empresário Dudevant dos Santos Teixeira, aponta Corrêa. Entre os itens destacados pela direção está um Volkswagen Kübelwagen, veículo militar alemão da Segunda Guerra Mundial desenvolvido sobre base semelhante à do Fusca, além de peças datadas entre os séculos XVIII e XX, vindas de diferentes países e contextos históricos.

As atrações do Bravura Park

  • Passeio com veículos blindados, incluindo tanque de guerra. O circuito tático inclui obstáculos naturais
  • Passeio com aerobarco (embarcação equipada com uma grande hélice traseira, utilizada em regiões pantanosas ou de águas rasas)
  • Arvorismo tático, com pontes suspensas, redes táticas, tirolesas curtas e obstáculos verticais
  • Tirolesa paraquedista, que simula a experiência de um salto militar
  • Estande de tiro com armas de pressão
  • Passeio infantil com veículos blindados – focado em crianças de 3 a 6 anos
  • Arvorismo infantil – focado em crianças de 3 a 6 anos
  • Acervo militar com 192 viaturas, 1.131 utensílios de soldados, 261 documentos históricos e 134 conflitos retratados.

O parque oferece restaurante temático, praça de alimentação e cafeteria.

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