Parque temático celebra o Exército e tem até passeio de tanque de guerra

O litoral de Santa Catarina ganhou neste mês um novo parque: o Bravura Park é apresentado pela administração como “o primeiro parque temático militar da América Latina”, instalado em uma área de mil metros quadrados às margens da BR‑101, em Tijucas. O investimento no empreendimento é estimado em R$ 100 milhões.

Em fase de pré‑abertura desde o último dia 22, o empreendimento combina acervo militar — com mais de 5 mil peças históricas, viaturas e documentos — a experiências imersivas como passeios de blindados, aerobarco e tirolesas que simulam um salto militar. Nesta etapa inicial, o parque opera com funcionamento até 9 de agosto em datas selecionadas e acesso limitado a até 300 visitantes por dia.

O parque ainda recebe público de 29 de julho a 2 de agosto, e encerra essa fase entre 6 e 9 de agosto, incluindo o fim de semana do Dia dos Pais. Os ingressos promocionais, vendidos antecipadamente pelo site oficial, custam R$ 69 para visitantes a partir de 12 anos, R$ 52 para crianças de 5 a 11 anos, e permitem acesso ao acervo histórico e às áreas temáticas; crianças de até 4 anos entram gratuitamente.

Experiências extras, como passeios em blindados, aerobarco, tirolesa paraquedista, arvorismo tático e estande de tiro airsoft, são comercializadas em pacotes específicos, com valores que variam conforme a combinação de atividades. Depois da pré‑abertura, o parque deve entrar em operação regular com calendário mais amplo, de quinta a domingo na baixa temporada e quase diariamente em janeiro e fevereiro, mas a data da abertura oficial ainda não foi divulgada.

Um dia como soldado

O empreendimento reúne mais de 5 mil itens históricos, galpões temáticos, veículos militares, recursos visuais e sonoros e uma série de atrações inspiradas no universo das forças armadas, em uma experiência pensada para ocupar o dia inteiro do público. Segundo o diretor-comercial e de marketing do Bravura Park, Gustavo Corrêa, a proposta central é unir memória histórica e entretenimento.

A jornada começa às 9h, quando os visitantes são conduzidos ao chamado galpão do comando, espaço que funciona como porta de entrada da experiência e também como ponto de fotos. Dali, o público segue para o campo central do parque, de onde pode escolher entre mergulhar primeiro na parte histórica — com galpões como infantaria, cavalaria e artilharia — ou partir para as atrações de aventura, como passeio de veículo blindado, incluindo tanque de guerra, aerobarco, airsoft, arvorismo e tirolesa.

Ao longo do percurso, o parque busca a ideia de “um dia como soldado” sem se limitar à exibição estática de equipamentos. Corrêa diz que o acervo foi organizado para criar uma imersão histórica, com descrições, iluminação cênica, áudios por ambientação militar e simulações de uso de alguns veículos e equipamentos.

“É basicamente o apelo histórico em cima dos equipamentos, um relato muito similar ao de um museu, porém com um pouquinho mais de recursos visuais e auditivos para facilitar o consumo dessas informações históricas”, conta. Entre as atrações vendidas à parte, a empresa organiza as experiências em missões temáticas.

A “Missão soldado” inclui passeio de blindado, aerobarco e estande de tiro com airsoft; a “Missão aventura” reúne arvorismo tático, tirolesa em curvas e parede de escalada; e a “Missão bravura” combina todas as atividades em um único pacote. Para o público infantil, a pré-abertura inclui a “Missão Dudinha”, com miniblindados elétricos e arvorismo kids.

O acervo do parque começou a ser formado há cerca de 25 anos, a partir do colecionismo do idealizador do projeto, o engenheiro e empresário Dudevant dos Santos Teixeira, aponta Corrêa. Entre os itens destacados pela direção está um Volkswagen Kübelwagen, veículo militar alemão da Segunda Guerra Mundial desenvolvido sobre base semelhante à do Fusca, além de peças datadas entre os séculos XVIII e XX, vindas de diferentes países e contextos históricos.

As atrações do Bravura Park

Passeio com veículos blindados , incluindo tanque de guerra. O circuito tático inclui obstáculos naturais

, incluindo tanque de guerra. O circuito tático inclui obstáculos naturais Passeio com aerobarco (embarcação equipada com uma grande hélice traseira, utilizada em regiões pantanosas ou de águas rasas)

(embarcação equipada com uma grande hélice traseira, utilizada em regiões pantanosas ou de águas rasas) Arvorismo tático , com pontes suspensas, redes táticas, tirolesas curtas e obstáculos verticais

, com pontes suspensas, redes táticas, tirolesas curtas e obstáculos verticais Tirolesa paraquedista , que simula a experiência de um salto militar

, que simula a experiência de um salto militar Estande de tiro com armas de pressão

com armas de pressão Passeio infantil com veículos blindados – focado em crianças de 3 a 6 anos

– focado em crianças de 3 a 6 anos Arvorismo infantil – focado em crianças de 3 a 6 anos

– focado em crianças de 3 a 6 anos Acervo militar com 192 viaturas, 1.131 utensílios de soldados, 261 documentos históricos e 134 conflitos retratados.

O parque oferece restaurante temático, praça de alimentação e cafeteria.