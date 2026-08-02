Novo supermercado começa a ser construído em Ponta Grossa

O novo Condor em Ponta Grossa finalmente começou a sair do papel. As obras da sétima unidade da rede na cidade tiveram início nesta semana, no terreno localizado na Avenida Visconde de Taunay, esquina com a Rua Prefeito Albary Guimarães, no Núcleo Santa Paula.

Fotos feitas por um morador da região mostram o início da movimentação no terreno, que agora começa a receber a estrutura da nova loja.

A construção inicia do zero e, segundo a assessoria do Condor, deve avançar rapidamente. A intenção da rede é inaugurar a unidade ainda em 2026. Se o cronograma for mantido, a abertura deverá ocorrer no fim do ano, período que inclui as vendas de Natal e Ano-Novo.

Novo condor em Ponta Grossa

A nova unidade será a sétima loja do Condor em Ponta Grossa. O projeto foi anunciado pela empresa em fevereiro, quando a rede informou à Prefeitura que protocolou o Estudo de Impacto Ambiental e que faria o pedido de alvará para a construção.

O novo supermercado seguirá o padrão das lojas mais recentes da rede e terá, além da área de supermercado, lojas de apoio para ampliar a oferta de serviços e conveniência aos clientes.

Por enquanto, o Condor não divulgou o investimento na construção, tamanho da loja, o número de funcionários contratados ou a previsão de faturamento da nova unidade.

Novo Condor em Ponta Grossa vai ocupar terreno localizado na Avenida Visconde de Taunay, esquina com a Rua Prefeito Albary Guimarães, no Núcleo Santa Paula. (Crédito: Daniel Petroski)