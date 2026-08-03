BR-116 e BR-277 têm bloqueios temporários e obras nesta segunda no Paraná; veja onde

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná apresentam boas condições de visibilidade nesta segunda-feira (3), com tempo firme em praticamente todo o estado. Apesar disso, motoristas devem redobrar a atenção por causa de bloqueios temporários, operações especiais e obras que alteram o tráfego em importantes corredores viários.

Entre os principais pontos de atenção estão as interdições programadas na BR-116, mudanças no fluxo da BR-277, na Região Metropolitana de Curitiba, e intervenções em rodovias estaduais nos Campos Gerais e no Contorno Norte da capital.

Principais intervenções nas rodovias federais

BR-116 (Fazenda Rio Grande e Mandirituba)

A BR-116 registra bloqueios totais temporários em dois trechos nesta segunda-feira para a realização da aferição de radares pelo Ipem-PR.

As interdições acontecem no km 125,9, no sentido Norte, em Fazenda Rio Grande, e no km 141, no sentido Sul, em Mandirituba. Os bloqueios podem durar até uma hora durante o período da manhã.

Além disso, a concessionária Arteris executa obras na mureta central no km 126, com interdição da faixa da esquerda, o que pode provocar lentidão no trecho.

BR-277 (Região Metropolitana de Curitiba)

Na BR-277, em São José dos Pinhais, uma operação especial para o içamento de vigas na ponte sobre o Rio Pequeno altera o tráfego.

Durante os trabalhos, os veículos que seguem no sentido Curitiba utilizam a pista do sentido Litoral em sistema de mão dupla. A recomendação é respeitar a sinalização temporária e reduzir a velocidade ao passar pelo trecho.

Já na região da serra, em Morretes, na altura do km 41, equipes monitoram possíveis reflexos de acidentes e pontos de lentidão ao longo da rodovia.

Obras seguem em rodovias estaduais

PR-418 (Contorno Norte de Curitiba)

O Contorno Norte de Curitiba (PR-418) terá intervenções rápidas no sistema “pare e siga” entre os quilômetros 7 e 13 durante todo o dia.

As interrupções são necessárias para permitir a circulação de maquinário utilizado nas obras, podendo provocar retenções momentâneas.

PR-151 (Campos Gerais)

Na PR-151, nos Campos Gerais, motoristas devem ficar atentos aos desvios implantados entre as regiões de Palmeira e Ponta Grossa.

As alterações no tráfego ocorrem devido às obras estruturais em andamento e aos reflexos das recentes detonações de rochas realizadas para a ampliação da rodovia, exigindo atenção à sinalização e redução de velocidade nos trechos em intervenção.