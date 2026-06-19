Curitiba acorda sem água nesta sexta em 4 bairros! Veja se o seu está na lista

Os moradores de pelo menos quatro bairros de Curitiba devem adotar o uso econômico da água nas primeiras horas desta sexta-feira, 19 de junho de 2026. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) realiza trabalhos de manutenção preventiva e corretiva em uma adutora da região, o que exigiu a suspensão temporária do fluxo para a execução das obras de renovação na tubulação.

A interrupção programada afeta diretamente o abastecimento nos seguintes bairros da capital paranaense: Tatuquara, Campo de Santana, Umbará e Cidade Industrial (CIC).

De acordo com o comunicado de utilidade pública emitido pela companhia, o serviço teve início na quinta-feira (18), e a previsão oficial de normalização completa do sistema é para a manhã desta sexta-feira (19), por volta das 8h. Até que o nível mínimo dos reservatórios seja retomado e o fluxo regularizado, a orientação é priorizar a água tratada exclusivamente para alimentação e higiene, evitando desperdícios.

Interior do Estado: Ortigueira tem manutenção e higienização nesta sexta

Além da capital paranaense, a Sanepar informou interrupções no interior do estado. Na cidade de Ortigueira, os trabalhos de higienização de reservatórios e manutenção de redes de abastecimento vão impactar a população ao longo de todo o dia corrente.

As intervenções no município começam às 8h desta sexta-feira (19), com previsão de normalização gradativa apenas para o período da noite de sexta-feira (19/06/2026).

Ficou sem água? RECLAME!

Para consultar a situação específica de cada endereço ou informar desabastecimentos pontuais, a Sanepar disponibiliza canais de comunicação 24 horas: o aplicativo Minha Sanepar, o atendimento automatizado via WhatsApp pelo número (41) 99544-0115 e a central telefônica pelo 0800 200 0115. Ao ligar, é recomendado ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.