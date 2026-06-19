Trânsito em Curitiba: megaobra e sinaleiros desligados exigem atenção nesta sexta-feira (19)

Para agravar a situação, o rompimento de um cabo de energia apagou o sinaleiro no cruzamento da Rua Holanda com a Avenida Paraná, no Bacacheri.

O ponto, que já é historicamente complicado em horários de pico, está com o trânsito caótico por envolver a travessia de pedestres, motociclistas e o fluxo da canaleta exclusiva do transporte coletivo. Agentes da Guarda Municipal tentam orientar os motoristas no local.

Bairro de Curitiba tem mudança definitiva

No pacote de alterações programadas para o dia, a Superintendência de Trânsito implantou uma mudança definitiva de preferência no bairro Uberaba a partir das 11h.

A Rua Pedro Ercole passou a ter prioridade de passagem em relação à Rua Mário Bassi Jr., uma medida que busca reduzir o risco de colisões na região.

Equipes da Setran monitoram o cruzamento, mas a sinalização definitiva pode ser adiada caso comece a chover.

Já na Vila Zanon, no Tatuquara, continuam os bloqueios parciais diários nas ruas José Luiz Garratini, João Maria Franco de Morais e Noca Correia Reinhardt.

As interdições ocorrem sempre das 9h às 16h30 para serviços de drenagem e pavimentação, o que deixa o tráfego lento nessas vias residenciais durante o horário comercial.