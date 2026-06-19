Resultado da Mega-Sena 3020: confira as dezenas desta quinta (18)

O concurso 3020 da Mega-Sena é realizado nesta quinta-feira, 18 de junho de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Para esta noite, a estimativa do prêmio principal é de R$ 36 milhões para o apostador que cravar sozinho as seis dezenas do dia.

Resultado da Mega-Sena 3020:

06 – 09 – 17- 27 – 29 – 45

O resultado da Mega-Sena número do concurso 3020 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento, salve este link nos seus favoritos e atualize a página a partir das 21h para conferir em primeira mão as seis dezenas sorteadas e o rateio completo de todas as faixas de premiação.

Como jogar na Mega-Sena

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo das Loterias Caixa. A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.

Consulte a página da Mega Sena no site da Caixa para informações complementares sobre o resultado da Mega Sena de hoje 18/06/2026 e outros concursos.