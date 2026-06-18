Infraestrutura

Como túneis construídos em 1980 vão ajudar mega obra em hidrelétrica a causar menos impacto

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 18/06/26 18h20
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Imagem feita de longa distância mostra a estrutura de concreto da barragem da Usian de Segredo, com o leito do rio à direita. No centro da imagem, bem distante, centenas de operários e autoridades que participaram do lançamento
O evento que marcou o início das obras de ampliação das usinas hidrelétricas do Paraná aconteceu na Usina de Segredo. Foto: Geraldo Bubniak / AEN

A Copel iniciou, nesta quinta-feira (18), as obras de ampliação das usinas hidrelétricas de Segredo e Foz do Areia, no Rio Iguaçu, no Paraná. O investimento total é de aproximadamente R$ 5 bilhões. Uma estrutura já existente em uma dessas barragens, no entanto, vai ajudar muito a reduzir o custo e o impacto geral causado pela ampliação.

Túneis escavados na década de 1980 para desviar o leito do Rio Iguaçu para possibilitar a construção da barragem da Usina de Segredo, que fica em Reserva do Iguaçu, poderão ser reaproveitados. Apesar de estarem inutilizados desde o final da construção, eles poderão voltar a levar a água temporariamente, permitindo que duas novas turbinas sejam instaladas na estrutura que será construída.

Isso reduzirá consideravelmente o impacto ambiental, com o corte da vegetação, e também a interferência na PR-459, que passa sobre a barragem. O projeto de aumento da capacidade prevê uma segunda casa de força, que deverá ser construída próximo à que já existe, dentro da área da empresa. Não serão necessárias desapropriações ou alagamento de novas áreas.

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Já na Usina Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia), na cidade de Pinhão, o impacto também será mínimo, segundo a Copel. A iniciativa aproveita a planta original da estrutura (construída nos anos 1970), que já previa uma eventual ampliação da capacidade, o que reduz custos.

A capacidade de geração de energia elétrica da Copel nestas usinas hidrelétricas deve aumentar 33%. As duas obras, as maiores da empresa desde os anos 1990, têm estimativa de movimentar quase 2 mil trabalhadores simultâneos, ampliando a capacidade das duas usinas para gerar 5 gigawatts (GW) de energia elétrica, o que seria suficiente para atender 14 milhões de pessoas.

Muito concreto e metal na ampliação de usinas hidrelétricas do Paraná

Apesar de aproveitar parte da estrutura já existente, os números que envolvem a obra são curiosos. O volume de concreto previsto é equivalente ao existente em dois estádios do Maracanã, enquanto a quantidade de aço utilizada corresponde à de uma Torre Eiffel.

As obras marcam o maior ciclo de expansão da companhia em geração de energia nas últimas décadas. Viabilizadas após a empresa vencer o Leilão de Reserva de Capacidade na Forma de Potência (LRCAP), do Governo Federal, vão ajudar, também, a reforçar a segurança do sistema elétrico e aumentar a oferta de energia em momentos de maior demanda.

A previsão é de que as ampliações sejam concluídas até 2030.

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