Por que vice-prefeito e presidente da Câmara não quiseram assumir Prefeitura de Curitiba

Curitiba terá um prefeito diferente entre este sábado (20) e quarta-feira (24) da semana que vem. Leonidas Dias (Pode), 1º vice-presidente da Câmara Municipal, receberá pela segunda vez este ano a missão de comandar a cidade na ausência do prefeito Eduardo Pimentel. Mas, e o vice? E o presidente da Câmara?

Pela ordem sucessória, o vice-prefeito Paulo Martins (Novo) deveria assumir na ausência do prefeito e, caso estivesse impossibilitado, o presidente da Câmara Municipal, Tico Kuzma (PSD), seria o próximo. Na justificativa oficial, ambos têm agendadas viagens importantes para defender os interesses da cidade em Buenos Aires, na Argentina, e Lisboa, em Portugal.

No entanto, a legislação eleitoral é o motivo real da impossibilidade dos dois. Caso eles optassem por assumir o posto de prefeito neste período, estariam impedidos de concorrer a cargos na eleição de outubro. E Paulo Martins é pré-candidato a deputado federal, enquanto Kuzma vai tentar uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná.

Com estas movimentações, Leonidas Dias, que assumiria as funções de Kuzma, será o prefeito interino da cidade, enquanto o comando da CMC ficará com o vereador Nori Seto (PP).