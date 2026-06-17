PSD confirma convenção pra julho; chapa completa segue indefinida

O PSD vai oficializar a candidatura do ex-secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex ao Governo do Paraná em convenção estadual marcada para 25 de julho, em Curitiba. O evento também deve confirmar o apoio da sigla à candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos), ao Senado.

Apontado como o nome escolhido pelo governador Ratinho Júnior para dar continuidade ao projeto político do grupo, Sandro Alex foi definido como pré-candidato em abril. Entre os nomes cotados para a disputa estavam o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca, o ex-secretário das Cidades Guto Silva e o próprio Alexandre Curi.

Em entrevista à Tribuna, Sandro Alex afirmou ter recebido a escolha com surpresa e destacou o papel coletivo da gestão estadual. “Eu sempre fui do time do Ratinho Júnior. Ninguém faz nada sozinho. Só faz quando você tem um grande time, e é o time que realiza. Não é um projeto individual”, declarou.

Segundo o PSD, a definição dos nomes para o Governo do Estado e para o Senado representa a continuidade de uma administração que registra índices de aprovação superiores a 80%, além da manutenção das políticas implementadas pela atual gestão. Atualmente, a legenda comanda 201 dos 399 municípios paranaenses.

PSD ainda tem nomes em aberto

Apesar da confirmação de Sandro Alex para a disputa ao Palácio Iguaçu, a composição completa da chapa majoritária ainda não foi definida. Quando anunciou a escolha do ex-secretário, Ratinho Júnior afirmou que a intenção do partido era lançar candidatos aos cargos de governador, vice-governador e duas vagas ao Senado.

Até o momento, o PSD ainda não definiu quem ocupará a candidatura a vice-governador nem o segundo nome que disputará o Senado pela aliança. Entre os cotados para a vaga estão o ex-secretário das Cidades Guto Silva e a jornalista Cristina Graeml, ambos mencionados anteriormente como possíveis candidatos.

Em entrevista à CNN nesta terça-feira (16), o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), presente nas articulações políticas da legenda, também defendeu a construção de uma ampla aliança para as eleições de 2026 e manifestou o desejo de contar com Rafael Greca (MDB) na composição do grupo.

“Tenho trabalhado muito para essa união. Se quer ganhar a eleição, tanto de quem se coloca na candidatura do senador Sérgio Moro quanto da candidatura que representa a esquerda, do Requião Filho, tem que ter união”, afirmou.

Em março, antes da definição de Sandro Alex como pré-candidato, Eduardo Pimentel, também chegou a ser citado como um dos possíveis sucessores de Ratinho Júnior. A possibilidade, no entanto, não avançou diante da preferência do prefeito por cumprir integralmente o mandato conquistado nas eleições de 2024.