Secretário e servidores de Bocaiúva do Sul são presos por cobrar propina

Um secretário municipal de Bocaiúva do Sul, na região metropolitana de Curitiba (RMC), e outras três pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (16) suspeitas de cobrar propina de um empresário de Itaperuçu, também na RMC, que prestava serviços de manutenção da iluminação pública da cidade.

De acordo com o delegado da Polícia Civil que atua no caso, Mário Sérgio Bradock, o secretário e mais duas pessoas são vinculadas à administração do município. O quarto suspeito não tem ligação direta com a prefeitura. Os quatro são investigados pelos crimes de concussão (vantagem indevida) e corrupção passiva.

Durante a ação, a polícia prendeu os suspeitos e cumpriu mandados de busca e apreensão para a coleta de material de interesse na investigação. Aparelhos celulares e outros materiais foram apreendidos e serão encaminhados para perícia.

Prefeitura de Bocaiúva do Sul exonerou os agentes públicos

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Bocaiúva do Sul disse que exonerou os agentes públicos envolvidos na investigação e que “não compactua e jamais compactuará com qualquer conduta que possa afrontar os princípios que regem a Administração Pública”.

O município revelou que está à disposição da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário para colaborar com as investigações, “fornecendo todas as informações e documentos necessários ao completo esclarecimento dos fatos”.

Por fim, a prefeitura reiterou que confia no trabalho das autoridades pela investigação e espera que todos os fatos sejam esclarecidos, com a responsabilização de todos que tenham praticado qualquer irregularidade.