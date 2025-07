Fábrica clandestina de bebidas no Paraná produzia cervejas e uísques falsificados

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro pessoas suspeitas de participação em um esquema de falsificação de bebidas alcoólicas no município de Capanema, no Sudoeste do estado. A ação aconteceu nesta quinta-feira (24) e contou com apoio da Polícia Militar (PMPR).

A descoberta do esquema de falsificação de bebidas aconteceu durante uma investigação envolvendo celulares roubados.

Toda a situação começou depois que celulares roubados em Cascavel foram ativados e rastreados em Capanema. Os aparelhos, subtraídos durante um roubo de carga, estavam sendo vendidos por um comerciante local. Ao ser abordado, o vendedor tentou ocultar provas, oferecendo devolução em dinheiro aos compradores.

Ao tomarem conhecimento de que os celulares eram roubados, os clientes devolveram os aparelhos na delegacia. Os telefones tinham gravações de um casal orientando os compradores a não colaborarem com a PCPR.

Com essas evidências, a autoridade policial conseguiu mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva dos investigados. Segundo o delegado Francisco José Lopes Filho, as buscas foram realizadas em diversos estabelecimentos de propriedade dos investigados, incluindo mercados, loja de materiais de construção, loja de joias e depósitos vinculados ao núcleo familiar.

Bebidas impróprias para consumo eram engarrafadas em fábrica clandestina

Durante a ação, os policiais localizaram celulares, grande quantia em dinheiro em espécie e uma arma de fogo sem registro legal. No local, também foi verificada a existência de um esquema de falsificação de bebidas alcoólicas, incluindo cervejas e uísques. Foram encontrados mais de R$ 1 milhão em bebidas falsificadas, além de rótulos falsificados, garrafas reutilizadas, insumos químicos e equipamentos utilizados para engarrafar bebidas impróprias para o consumo.

Vídeo: PCPR

“Além dos crimes de receptação qualificada, falsificação e posse irregular de arma de fogo, também foram identificadas infrações fiscais e sanitárias, que serão encaminhadas aos órgãos competentes”, disse o delegado. As investigações seguem com o objetivo de identificar outros envolvidos na associação criminosa.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na elucidação de crimes. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.