Paraná terá o 1º anel viário para carros elétricos do Brasil

Até dezembro de 2025, o Paraná se tornará o primeiro estado brasileiro a contar com um anel viário completamente preparado para veículos elétricos, com 26 estações de recarga distribuídas pelas principais rodovias.

A distância média entre cada ponto será de 120 quilômetros, garantindo cobertura de ponta a ponta do estado. A iniciativa é da empresa By.charge, especializada em soluções de recarga e tecnologia para veículos elétricos.

O projeto não se limita às fronteiras paranaenses. Haverá extensão do traçado até cidades catarinenses como Garuva e Penha, através das rodovias BR-376 e BR-101, criando um corredor elétrico interestadual.

Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o Brasil ultrapassou a marca de 200 mil veículos eletrificados em 2024. Porém, os motoristas ainda encontram obstáculos para planejar viagens longas, seja pela escassez de pontos de recarga nas rodovias, pela insegurança quanto ao funcionamento 24 horas das estações ou pela falta de carregadores rápidos fora dos grandes centros.

“A ideia é permitir que o condutor possa recarregar seu veículo com tranquilidade durante uma parada natural de viagem, como para ir ao banheiro ou fazer um lanche”, explica Felipe Ferraz, engenheiro eletricista e responsável técnico pelo projeto (CREA 167733).

Cada estação de recarga oferecerá um pacote completo de serviços: carregadores de até 120 kW, monitoramento constante, Wi-Fi gratuito e segurança local. A energia utilizada será 100% renovável, com foco em usinas fotovoltaicas.

As estações contarão ainda com iluminação inteligente, aplicativo de controle e pagamento integrado, além de um sistema de manutenção capaz de antecipar falhas técnicas.

Segundo a empresa, a iniciativa promete fortalecer o turismo rodoviário, estimular o comércio em pequenas cidades, gerar empregos locais, reduzir emissões de carbono e promover o uso de energia limpa no setor de transportes.

Pelo aplicativo da By.charge, os usuários poderão visualizar as estações em tempo real, iniciar e encerrar o carregamento, efetuar pagamentos diretamente pelo celular, acompanhar o consumo e solicitar suporte técnico com poucos cliques.

Entre os municípios já confirmados no projeto estão Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Pato Branco, Curitiba, Guarapuava, Umuarama, Jaguariaíva, Laranjeiras do Sul e Prudentópolis. O traçado ainda avançará até o litoral norte catarinense, criando uma verdadeira rota da mobilidade sustentável na região Sul.