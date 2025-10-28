Ex-jogador Cafu faz palestra para adolescentes apreendidos no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol e embaixador da FIFA, Cafu visitou os centros de socioeducação Londrina I e II, que fazem parte da rede estadual de 28 unidades socioeducativas administradas pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju) do Paraná. A visita aconteceu nesta terça-feira (28/10).

Em conjunto com a jornalista e escritora Mariah Morais, o atleta realizou uma palestra voltada aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa intitulada “Capitão de Si”. A programação foi transmitida ao vivo para as demais unidades em todo o estado.

Durante a palestra, Cafu falou sobre aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. “Quando a oportunidade chegar, vocês precisam estar preparados. Vocês têm oportunidade aqui hoje de se preparar, de se profissionalizar, de fazer cursos, de aprender. Porque todos vocês vão sair daqui. Mas a pergunta é, ‘quando eu sair, o que eu vou fazer’?”, disse.

A atividade foi complementada por uma roda de conversa, fortalecendo o diálogo e a troca de experiências.

Projeto quer inspirar os adolescentes

A iniciativa faz parte do Projeto Nova Jornada, coordenado pela agente socioeducativa Marluce Zambrin. Para o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Valdemar Jorge, oportunidades como essa, de ver de perto e ouvir pessoas que construíram histórias de sucesso, podem inspirar os adolescentes.

“A vida é feita de escolhas e esses jovens logo terão uma nova chance para fazer as escolhas corretas. Mesmo que muitos deles não tenham tido bons exemplos em casa ou nos lugares que frequentam, agora podem ter a inspiração de pessoas que também tiveram dificuldades na vida, mas venceram com trabalho e determinação, como fez o Cafu”, comentou.