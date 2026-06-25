Por que a conta de luz subiu no Paraná? Energia fica 20% mais cara

O novo reajuste nas tarifas de energia da Copel entrou em vigor nesta quarta-feira (24). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, na terça, um aumento de 20% para os consumidores residenciais. Para os demais grupos de consumidores, o reajuste varia entre 19,85% e 21,87%.

A Revisão Tarifária Periódica (RTP) definiu o aumento, que afeta cerca de 5,32 milhões de unidades consumidoras atendidas pela distribuidora no Paraná. Inicialmente, a Copel estimava um reajuste próximo de 26%, mas a agência reguladora reduziu esse percentual ao longo da análise do processo.

Durante as discussões, a Copel solicitou a aplicação do diferimento máximo permitido pela Aneel, mecanismo que posterga parte do reajuste para reduzir o impacto imediato na conta de luz. Ainda assim, o índice aprovado ficou acima da projeção divulgada em abril, quando a expectativa era de um aumento médio de 19,15%.

Em nota, a Aneel informou que a revisão foi debatida por meio de audiência pública e consulta pública. “Entre os fatores que mais impactaram os índices propostos estão os custos com transmissão e compra de energia, além dos encargos setoriais e componentes financeiros apurados no processo tarifário anterior”, destacou a agência.

Confira os índices aprovados para cada categoria:

Consumidores residenciais (B1): 20,00%

Consumidores cativos de baixa tensão (média): 19,85%

Consumidores cativos de alta tensão (média): 21,87%

Em reação ao reajuste, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) apontou que o setor agropecuário sofre com a falta de qualidade no serviço da principal concessionária. Os representantes afirmam que apresentaram, durante as audiências, problemas crônicos, como apagões e oscilações. “O Sistema FAEP repudia a medida, que ignora qualquer parâmetro de qualidade do serviço oferecido pela concessionária, e já se mobiliza para tentar reverter a decisão”, diz o comunicado.

Entenda o reajuste

A tarifa de energia elétrica é composta pelos custos de geração e transmissão, encargos definidos por políticas federais e pela remuneração da distribuidora. Em média, de cada R$ 10 pagos pelo consumidor, cerca de R$ 2 correspondem à parcela destinada à concessionária. As revisões tarifárias servem para reequilibrar esses componentes.

No entanto, a Revisão Tarifária Periódica difere do Reajuste Tarifário Anual (RTA). Enquanto o reajuste anual atualiza custos e índices financeiros de curto prazo, a RTP promove uma reavaliação mais ampla da estrutura tarifária, considerando os custos eficientes de distribuição, os investimentos e a remuneração da concessionária. Nos anos em que ocorre a RTP, não há aplicação do reajuste anual.

Por envolver uma revisão completa da base de custos da distribuidora, a RTP costuma gerar impactos mais expressivos nas tarifas. Em junho de 2025, por exemplo, a aplicação do reajuste anual elevou as contas de energia da Copel em média 2,02%.

Após a Aneel aprovar o reajuste, o valor médio da energia elétrica fornecida pela Copel passa para cerca de R$ 0,76 por kWh. Com base no consumo médio das residências do Paraná, de 217 kWh mensais, a fatura pode alcançar cerca de R$ 164,92.