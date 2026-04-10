Conta de luz pode subir quase 20% no Paraná; entenda a proposta

A proposta de reajuste das tarifas da Copel está em consulta pública até 22 de maio. A Revisão Tarifária Periódica (RTP) prevê aumento médio de 19,15% para consumidores residenciais no Paraná. Para as demais classes, o reajuste varia entre 19,03% e 19,20%.

A medida pode impactar cerca de 5,29 milhões de unidades consumidoras atendidas pela companhia no estado. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o aumento é resultado da elevação de custos com transmissão de energia, encargos setoriais e da retirada de componentes financeiros considerados no ciclo tarifário anterior.

Para entrar em vigor, o reajuste ainda precisa ser homologado pela Aneel, responsável por definir os valores finais. Após a etapa de consulta pública, a nova tarifa está prevista para começar a valer a partir de 24 de junho de 2026.

De acordo com a Copel, a estimativa inicial de reajuste era de 26%, mas foi reduzida ao longo das discussões. A tarifa de energia é composta pelo custo da geração e transmissão, encargos definidos por políticas federais e a remuneração da distribuidora. Em média, de cada R$ 10 pagos pelo consumidor, cerca de R$ 2 correspondem à remuneração da empresa.

Durante as tratativas com a agência reguladora, a Copel solicitou a aplicação do diferimento máximo permitido, mecanismo que adia parte do reajuste para reduzir o impacto imediato na conta de luz. Com isso, a tarifa residencial deve chegar a cerca de R$ 0,76 por kWh, ainda entre as mais baixas do país, segundo a companhia.

Consulta pública segue até maio

A Consulta Pública nº 005/2026 permanece aberta para contribuições até 22 de maio. Uma audiência pública está marcada para o dia 29 de abril, em Curitiba, para discutir a proposta.

A Aneel destaca que a Revisão Tarifária Periódica difere do Reajuste Tarifário Anual (RTA). A RTP revisa de forma mais ampla os custos da distribuição, metas de qualidade e perdas de energia, além dos componentes do chamado Fator X. Já o RTA é aplicado nos anos em que não há revisão completa. Em junho de 2025, por exemplo, o reajuste anual da Copel foi de 2,02%.

Em nota, a Copel afirmou que atua junto à Aneel, dentro das regras federais, para reduzir os impactos tarifários e reforçou o compromisso com a transparência, a eficiência na prestação do serviço e a segurança energética dos consumidores paranaenses.