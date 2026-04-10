Ponte de Guaratuba: asfalto está pronto e iluminação avança

Faltando 19 dias para a inauguração prevista para 29 de abril, a Ponte de Guaratuba avança com a finalização de etapas fundamentais tanto na estrutura principal quanto nos acessos. Nesta quinta-feira (09/04), foi concluída a aplicação da última camada de asfalto sobre o tabuleiro da ponte, garantindo que toda a extensão da estrutura sobre a baía esteja completamente pavimentada.

Paralelamente, ganha velocidade a instalação dos sistemas de iluminação. Além da estrutura convencional de postes e luminárias, que já foi testada, o consórcio responsável deu início à montagem da iluminação cênica dos estais, elemento que vai destacar a ponte visualmente durante a noite.

Nos acessos, as equipes trabalham simultaneamente em diversas frentes, executando calçadas, pavimentação e um conjunto amplo de sistemas de drenagem. Estão sendo construídas galerias, bueiros, canaletas e caixas de passagem, infraestruturas essenciais para garantir o escoamento correto da água da chuva e prolongar a vida útil do pavimento.

No acesso pela região central de Guaratuba, os trabalhos concentram-se na conclusão da pavimentação na rotatória do Caieiras, além da colocação de cercas direcionadoras de fauna. O sistema funciona como um alambrado que orienta animais silvestres até passagens seguras sob a pista, diminuindo o risco de atropelamentos.

No lado onde o município faz divisa com Matinhos, as equipes avançam na pavimentação de novos acessos viários, incluindo uma alça de ligação na região de Cabaraquara, que vai otimizar o fluxo no entorno da Ponte de Guaratuba. Também estão em execução intervenções em calçadas sobre estruturas elevadas.

Litoral interligado pela Ponte de Guaratuba

Com mais de 1.240 metros de extensão sobre a baía e aproximadamente três quilômetros no total, incluindo os acessos, a Ponte de Guaratuba representa uma das principais obras de infraestrutura em desenvolvimento no Paraná. A estrutura contará com quatro faixas de tráfego, ciclovia e áreas destinadas a pedestres.

Depois de um investimento superior a R$ 400 milhões do Governo do Estado, a entrega da ponte vai encerrar uma espera histórica de mais de 50 anos pela ligação definitiva entre Guaratuba e Matinhos, substituindo a travessia por ferry boat e proporcionando mais segurança, agilidade e previsibilidade para moradores e turistas que utilizam o Litoral.

Veja o vídeo de como está a Ponte de Guaratuba

Fonte: Agência Estadual de Notícias