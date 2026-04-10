Ciclone extratropical muda o tempo e traz instabilidade para Curitiba nesta sexta-feira

A um ciclone extratropical que se formou entre o Rio Grande do Sul e Uruguai ainda impacta o tempo no Paraná nesta sexta-feira (10/04). O fenômeno impulsionou o deslocamento de uma frente fria, o que aumentou o risco de tempestades e vendavais em diversas regiões do Paraná.

A previsão do tempo para Curitiba aponta um dia com muita nebulosidade e chance de chuvas ocasionais, reflexo da umidade que vem direto do oceano e dos ventos fortes que sopram nas camadas mais altas da atmosfera, deixando o clima instável.

Temperatura em Curitiba

As temperaturas na capital ficam entre 15 ºC e 21 ºC. Enquanto o Litoral registrou chuviscos logo cedo, o interior do estado apresenta cenários opostos: o Centro-Sul amanheceu com frio abaixo dos 10 ºC, mas o Oeste e o Sudoeste devem ter sol e calor de até 28 ºC.

O alerta maior fica para a formação de tempestades intensas ao longo do dia, com risco de transtornos por conta da chuva forte em curto período.