Falha deixa 29 bairros de cidade na Grande Curitiba sem água. Veja a lista completa

Moradores de 29 bairros de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, enfrentam desabastecimento de água nesta quinta-feira (25). De acordo com informações oficiais atualizadas pelo serviço de monitoramento da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a interrupção no fornecimento foi motivada por uma falta de energia elétrica na região.

O problema teve início no começo da tarde de quarta-feira, mais precisamente às 13h00. A ausência de eletricidade afetou os sistemas de bombeamento e tratamento da companhia, impossibilitando a distribuição regular de água para uma ampla lista de localidades do município, englobando áreas urbanas e rurais.

Previsão de Retorno

A Sanepar informou que a previsão para a normalização total do abastecimento de água na cidade está programada para a manhã de quinta-feira, dia 25 de junho de 2026. A recuperação dos reservatórios ocorre de forma gradual após o restabelecimento da energia por parte da concessionária elétrica.

Bairros sem água na Grande Curitiba

A paralisação impacta diretamente o Centro e dezenas de bairros de Rio Branco do Sul. Estão sendo afetadas as seguintes localidades:

Madre, Nossa Senhora de Fátima, Vila São Pedro, Vila Costa, Albarana, Santa Terezinha, Rancharia, Pedro Vosch, Lasanta, Santo Antônio, Nodari II, Jardim Record, Vila Velha, Centro, Natânia, Johnson, São Luiz, Jardim Minérios, Jardim Garcia, Papanduva, N. S. de Fátima, Jardim Paraiso, Santaria, São Gabriel, Nodari l, Vila Ricarda, São Luis, Alto Prestes, Tacaniça dos Falcões e Jardim Minérios.

Ficou sem água? Reclame

Se você está sem água, o contato direto com a Sanepar pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento disponível 24 horas. Para agilizar o registro da ocorrência, certifique-se de ter em mãos a sua conta de luz/água ou o número da matrícula do imóvel.

Como alternativa digital, a reclamação e a consulta de serviços podem ser realizadas por meio do aplicativo Minha Sanepar (disponível para Android e iOS) ou acessando o menu “Minha Sanepar” diretamente no site oficial da companhia.